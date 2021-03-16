طريقة طهي بطاطس صحية للكبار والأطفال

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محمد سياف - ابو ظبي - من المعروف أن البطاطس أكلة يحبها الكبار والأطفال ومليئة بالفيتامينات المفيدة للإنسان.

القيمة الغذائية للبطاطس

العناصر الغذائية لكمية 100 غرام

السعرات الحرارية 125 سعرة حرارية

البروتين 1.9 غرام، الدهون 4.2 غرام، الكربوهيدرات 20.5 غرام، الألياف 1.4 غرام، الكالسيوم 5 مليغرام، المغنيسيوم 24 مليغرام، الفسفور 48 مليغرام، البوتاسيوم 372 مليغرام، الصوديوم 167 مليغرام، الزنك 0.28 مليغرام، فيتامين ج 12 مليغرام، فيتامين أ 18 ميكروغرام، فيتامين ك 4 ميكروغرام، حمض الفوليك 9 ميكروغرام .

البطاطس تحتوي على الكثير من الفيتامينات لصحة العظام، مثل: الحديد، والفسفور، والكالسيوم، تعمل على ضبط مستوى الكوليسترول في الدم، و خفض خطر الإصابة بأمراض القلب، و خفض خطر الإصابة بالسرطان، وذلك لاحتوائها على حمض الفوليك.

و الطريقة المفضلة لطهيها هي البطاطس المقلية في الزيت و هي غير صحية، و تسبب السمنة و زيادة الكوليسترول في الدم

و لهذا نقدم لكم تلك الطريقة صحيه بدون زيت، و سهلة و سريعة، و يمكن عملها للأطفال والكبار .

نغسل البطاطس بقشرتها جيدا بالماء بحيث نزيل أي طين أو رمل على القشرة

ثم نضعها في المايكروويف على خاصية fresh vegetables لمدة 10 دقائق.

نضعها في طبق، و نقطعها من المنتصف بالسكين، و نضيف قليل من الملح حسب الرغبة، الفلفل الأسود و البابريكا، و يمكن إضافة قليل من زيت الزيتون، و الجبن الشيدر أو الموتزاريلا.

و بالهناء والشفاء أتمني تعجبكم .