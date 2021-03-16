شوف عروض لولو ماركت الرمضانية بالسعودية عروض البيت السعيد

عروض لولو ماركت الرمضانية بالسعودية تشمل العديد من العروض المذهلة بأقل الأسعار وتبدأ العروض من اليوم ولمدة أسبوع من الآن ومنها برديكس دجاج بدون أحشاء 1.2 كيلو 10 حبات ب 98.95 ريال، لولو ممسحة دوارة ب 39 ريال، مكرونة قودي 4 حبات ب 9،95 ريال، أبو زهرة زيت دوار الشمس 2 حبة ب 23،95 ريال، السفير أرز بسمتي 5 كيلو ب 21،95 ريال، اريال مسحوق غسيل 5 كيلو ب 36،90 ريال، تفاح أخضر صيني ب 3,45 ريال، يوسفي أسباني ب 4.95 ريال، كيوي تشيلي ب 5.95 ريال، خيار سعودي ب 2.45 ريال، عنب أبيض هندي ب 5.95 ريال، فلفل حلو سعودي ب 3.95 ريال، بطاطس سعودي ب 3.50 ريال، كمثري جنوب افريقي ب 6.95 ريال.

عروض لولو ماركت الرمضانية بالسعودية عروض البيت السعيد

كيلو من سمك الحليب ب19.90 ريال، كيلو سمك شعري وسط ب 17.90 ريال، سمك ماكريل صغير 3 كيلو ب 9.90 ريال، سمك هامور كبير للكيلو ب 26.90 ريال، لحم خروف نعيمي شاه ب 38.95 ريال، التنمية كيس دجاج طازج ب 10 ريال، لحم خروف استرالي ب 69.90 ريال، رضوة أرجل دجاج طازجة ب 12.95 ريال، مناقيش جبنة زعتر ب 2.50 ريال، دجاج حار مسحب جاف ب 36.90 ريال، بخاري دجاج للطبخ 500 جم ب 10 ريال.

عروض لولو ماركت الأسبوعية

كعكة تيراميسو وسط ب 28.90 ريال، شرائح سمك ب 33.90 ريال، شريحة كيك شوكولاتة ب 5.95 ريال، سمك بصلصة الثوم ب 32.90 ريال، سنيورة صدر ديك رومي ب 48.90 ريال، زيتون أسود اسباني ب 11.95 ريال، لاداتا زبدة سعودية ب 7.50 ريال، فول سوداني بالكراميل والسمسم ب 11.50 ريال، لوز ذهبي أمريكي ب 38.90 ريال، ابو تاج قمر الدين ب 5 ريال.

عروض لولو ماركت منتجات الألبان

ندي قشطة طازجة 100 جم 2 حبة ب 5 ريال، فيلادلفيا جبنة قابلة للدهن ب 9.95 ريال، المراعي لبنة فاخرة 700 جم ب 12.95 ريال، المراعي زبدة طبيعية ب 3.75 ريال، السعودية آيس كريم 2 لتر ب 17 ريال، الصافي زبادي ب 10.50 ريال، صحة بيض وسط 30 حبة ب 12.50 ريال.