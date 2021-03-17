شوف مجلة عروض كارفور على هدايا عيد الأم خصومات تصل إلي 70%

مجلة عروض كارفور على هدايا عيد الأم إليك الآن أقوى عروض عيد الأم التي أتت إلينا من السلسلة الشهيرة كارفور، وهذه التخفيضات سوى تبدأ في شهر مارس القادم بسبب قرب موعد عيد الأم ، حتى يقوم الأبناء بالاحتفال وأمهاتهم وزوجاتهم، حتى يسعدوا بسبب ما يتحملونه ما قبل أن نعيش جميعنا حياة كريمة بدون أي ضغوطات، وإليك أهم العروض والتخفيضات التي تم عرضها في مجلة كارفور حتى 70 في المائة على جميع الأجهزة والأدوات المنزلية ولذلك يبحث الكثير عن متي تبدأ عروض عيد الأم في كارفور مصر.

مجلة عروض كارفور على هدايا عيد الأم

نحن اليوم سنقوم بعرض مجلة عروض كارفور والخصومات التي تصل إلى 70 في المائة من عروض مارس، وإليك هذه العروض:

يمكنك شراء ثلاجة بوش سعتها 505 لتر وتأتيك بسعر 13500 جنيه مصري بدل أن تقوم بدفع 16500 جنيه مصري.

يمكنك شراء ثلاجة ماركة يونيون اير سعتها 350 لتر بسعر 6300 جنيه مصري بدلاً من 6600 جنيه مصري.

أما إذا كنت تريد شراء ديب فريزر كريازي فوصل سعره بعد الخصم إلى 8255 جنيه مصري.

أما إذا كنت تريد شراء سخان المياه من شركة زانوسي تأتيك بسعر 1500 جنية مصري بدل من 1800 جنيه مصري.

لكن إذا كنت تريد العمل على شراء بوتاجاز ماركة فريش ستحصل عليها بسعر 6700 جنيه مصري بدل من 7000 جنيه مصري.

عروض مجلة كارفور لخصومات عيد الام

يمكنك العمل على شراء بلسم تريسيمي حجم 600 مللي تأتيك بسعر 65 جنيه مصري بدل من 88 جنيه مصري.

أما شامبو إلفيف 400 مللي يأتيك بسعر 40 جنيه مصري بدل من 55 جنيه مصري.

يمكنك الحصول على ماسك الشعر من ماركة الفيف 300 مللي بسعر 80 جنيه مصري بدل من 90 جنيه مصري.

أما عرض هيد اند شولدرز اثنين عبوة حجم 600 مللي تأتيك بسعر 60 جنيه مصري بدلاً من سعر 128 جنيه مصري.

أما صبغة الشعر الأصلية من رويال 2 عبوة بالإضافة إلى علبة شامبو صغيرة حجم 200 مللى تأتيك بسعر 225 جنيه مصري بدلاً من 280 جنيه مصري.

عرض بديل الزيت من بانتين بالإضافة إلى عبوة الشامبو مع بلسم الشعر ستأتيك بسعر 85 جنيه مصري بدل من 150 جنيه مصري.

الحق عروض عيد الأم من كارفور حيث انه يقدم أفضل العروض والأسعار التي يمكنك من خلالها شراء هدية لعيد الأم قيمة بسعر مناسب العروض متوفره لحد نفاذ الكمية يمكنك الحصول علي العروض من خلال زيارة احدي فروع كارفور أو من خلال الموقع الرسمي الخاص بهم.