شوف عروض العثيم الأسبوعية الموفرة شهر الخير

عروض العثيم الأسبوعية الموفرة وعروض رمضان شهر الخير والتوفير بجميع فروع أسواق العثيم بالسعودية ومنها كرتون من الكريم كراميل جرينز بدون حلا 12 حبة ب 19.95 ريال، 10 كيلو أرز أبو كاس ب 58.95 ريال، 500 م من شوربة شوفان كويكز ب 6.95 ريال، شراب سن كويك برتقال مركز 700 مل ب 18.95 ريال، دجاج دو مجمد 10 حبات ب 93.95 ريال، حليب المراعي بودرة 2000 جم وزبادة 25% ب 41.95 ريال، زود باوند كيك فانيليا ب 7.95 ريال، زود كيك الدخن بالتمر ب 14.95 ريال، حلا جوز الهند والكرز ب 24.95 ريال، زود دونات شوكولاتة 2 بار ب 6.95 ريال، كعك أصابع طويلة ب 6.95 ريال، كرواسون جبن بيضاء ب 6.50 ريال.

عروض العثيم الأسبوعية الموفرة شهر الخير

كيلو باذنجان أسود رومي وسط ب 2.50 ريال، صندوق خيار ب 7.95 ريال، طماطم شيري علبة ب 2.95 ريال، جوافة كرتون ب 10.95 ريال، خس لولو بيوندي علبة ب 4.95 ريال، دجاج التنمية طازج ب 12.95 ريال، سيقان دجاج فقية كاملة مبرد 1000 جم ب 15.95 ريال، أفخاد دجاج فقية مبرد ب 12.95 ريال، لحم عجل باكستاني ب 31.95 ريال، مفروم برازيلى ب 22.95 ريال.

عروض العثيم الرمضانية

مربي برتقال شامي ب 19.66 ريال، قشطة الطيب ب 16.95 ريال، مرتديلا دجاج النعمة سادة ب 19.95 ريال، مرتديلا بيبي صدر جش مدخن ب 59.95 ريال، لانشون الفلة بقر سادة ب 17.50 ريال، جبن الزهار فيتا 1.5 كيلو ب 33.30 ريال، جبن استرا حلومي ب 32.75 ريال، قمر الدين السعيد ب 7.25 ريال، ملح مجدي ليمون ب 2.50 ريال، هيل زدني ب 54.50 ريال، كمون مطحون ب 20.95 ريال، كاسترد هالى بودرة 450 جم ب 10.95 ريال، شوربة هالي شوفان أبيض ب 9.95 ريال.

عروض العثيم

مشروم تان كامل ب 9.50 ريال، مكرونة هالى 3 حبات ب 4.50 ريال، مهلبية هالى 12 حبة ب 12.50 ريال، بطاطس هالى 2.5 كيلو شرائح ب 12.25 ريال، زيت هالي نباتي 16 لتر ب 96.95 ريال، صابون كلينا بودرة نسيم الجبل 3 كيلو ب 15.95 ريال، دجاج برازيلي نات مجمد 10 حبات ب 104 ريال، بسكويت أوريو 16 حبة ب 12.95 ريال، شوكولاتة حليب مني ب 10.95 ريال، كليجا بلفيتا نخالة ب 12.95 ريال، مناديل وجه داكس كيس 10 حبات ب 19.95 ريال.