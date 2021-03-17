شوف عروض جرير بمناسبة عيد الأم خصومات تصل إلى 60% كل عام وكل أم طيبة

عروض جرير ، مكتبة جرير من أفضل المواقع التي تعطي خصومات وتخفيضات كبيرة جدا في المملكة العربية السعودية، واليوم تقدم عروض مكتبة جرير على الكثير من المنتجات المختلفة بمناسبة عيد الأم وتصل هذه التخفيضات إلى 60 % كل عام وكل أم طيبة، لا تتركوا هذه الفرصة المميزة وسارعوا بالشراء للاستفادة من تلك الخصومات الجبارة التي تقدمها جرير ، يوجد الكثير من المنتجات المختلفة داخل هذا العرض مثل أحدث الهواتف الذكية وأجهزة اللابتوب والتابلت وأجهزة العرض الضوئية والكثير من المنتجات الأخري المميزة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على عروض جرير بمناسبة عيد الأم 2021، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض جرير على الهواتف الذكية

أبل أيفون 12، سعة 64 جيجا بايت، الجيل الخامس، متوفر باللون الأزرق، بسعر 3799 ريال سعودي .

عروض جرير للجوالات على هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجا بايت، متوفر بلون أسود فانتوم، بسعر 4999 ريال سعودي، بدلا من 5399 ريال سعودي .

على هاتف سامسونج جالكسي اس 21 الترا، سعة 256 جيجا بايت، متوفر بلون أسود فانتوم، بسعر 4999 ريال سعودي، بدلا من 5399 ريال سعودي . أبل أيفون 12 برو، سعة 128 جيجا بايت، متوفر بلون أزرق محيطي، الجيل الخامس، بسعر 4699 ريال سعودي .

هاتف موتورولا جي 5 جي بلس، سعة 128 جيجا بايت، الجيل الخامس، بسعر 1199 ريال سعودي، بدلا من 1399 ريال سعودي .

خصومات جرير جوالات على هاتف اوبو a93 ، سعة 128 جيجا بايت، متوفر لون ماجيك بلو، الجيل الرابع، بسعر 1049 ريال سعودي، بدلا من 1199 ريال سعودي .

عروض جرير على أجهزة اللابتوب والتابلت وأجهزة العرض الضوئية

خصومات مكتبة جرير لابتوب على اتش بي، notebook 15-da3002nx، كمبيوتر محمول 15.6 بوصة، بسعر 2149 ريال سعودي، بدلا من 2349 ريال سعودي .

على اتش بي، notebook 15-da3002nx، كمبيوتر محمول 15.6 بوصة، بسعر 2149 ريال سعودي، بدلا من 2349 ريال سعودي . عروض جرير لاب توب 2020 هواوي ميت باد برو 10.8 2020، كمبيوتر لوحي، الجيل الرابع، 10.8 بوصة، بسعر 2249 ريال سعودي، بدلا من 2629 ريال سعودي .

هواوي ميت باد برو 10.8 2020، كمبيوتر لوحي، الجيل الرابع، 10.8 بوصة، بسعر 2249 ريال سعودي، بدلا من 2629 ريال سعودي . أبل أيباد ميني 5، كمبيوتر لوحي، الجيل الرابع 7.9 بوصة، سعة 64 جيجا بايت، متوفر بلون الذهبي، بسعر 2399 ريال سعودي .

خصومات مكتبة جرير لابتوب على أبل ماك بوك برو 13 retina + touch bar كمبيوتر محمول 13.3 بوصة، بسعر 6299 ريال سعودي، هذا العرض من أفضل ما قدمتة جرير لابتوبات .

على أبل ماك بوك برو 13 retina + touch bar كمبيوتر محمول 13.3 بوصة، بسعر 6299 ريال سعودي، هذا العرض من أفضل ما قدمتة . أبل أيباد برو 10.9 الجيل الرابع، كمبيوتر لوحي واي فاي 10.9 بوصة، بسعر 2799 ريال سعودي .

عروض مكتبة جرير على الساعات الذكية وأجهزة المنزل الذكي والتلفزيونات الذكية

تخفيضات مكتبة جرير على أبل واتش الإصدار 6 40 سيلير + gps تدعم الشرائح الإلكترونية، ذهبي، هيكل ستاينلس ستيل، cyprus green sport band، بسعر 2834 ريال سعودي، بدلا من 3149 ريال سعودي .

على أبل واتش الإصدار 6 40 سيلير + gps تدعم الشرائح الإلكترونية، ذهبي، هيكل ستاينلس ستيل، cyprus green sport band، بسعر 2834 ريال سعودي، بدلا من 3149 ريال سعودي . أبل واتش الإصدار 6 40، gps، هيكل الومنيوم، بسعر 1659 ريال سعودي، بدلا من 1849 ريال سعودي .

خصومات جرير على شاومي مي روبوت، ممسحة مكنسة كهربائية، وأي فاي، متوافق مع أجهزة ios وأجهزة الاندرويد، بسعر 1099 ريال سعودي، بدلا من 1399 ريال سعودي .

على شاومي مي روبوت، ممسحة مكنسة كهربائية، وأي فاي، متوافق مع أجهزة ios وأجهزة الاندرويد، بسعر 1099 ريال سعودي، بدلا من 1399 ريال سعودي . تخفيضات جرير الكبرى على يوفي روبوفاك جي 10 هايبرد، مكنسة كهربائية تعمل بشكل ألى، بلوتوث، متوافق مع أجهزة ios وأجهزة الاندرويد، بسعر 1099 ريال سعودي .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أحدث عروض جرير بمناسبة عيد الأم والخصومات التي تقدمها تصل إلى 60% كل عام وكل أم طيبة .