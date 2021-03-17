طرق الاشتراك الجديدة في مسابقة الحلم 2021 لسحب الـ250.000$

تستعد مسابقة الحلم لإعلان موعد سحبها الجديد الأكبر حتى الآن خلال العام الجاري 2021 على قيمة ربع مليون دولار أمريكي، وأوضحت إدارة المسابقة عن استمرارها في تلقي طلبات الاشتراك من جميع الدول حتى قبيل السحب المقبل بوقت قصير، في الوقت الذي زادت فيه عمليات الاشتراك خلال الفترة الأخيرة من الكثيرين الذين يسعون لتحقيق آمالهم بالفوز بإحدى جوائز المسابقة الجديدة التي يتخطى مجموع جوائزها الـ 3.500.000$، لافتة إلى إتاحة التسجيل من خلال تطبيقها الإلكتروني للهواتف الذكية.

طرق الاشتراك في مسابقة الحلم

وفي ظل تزايد أعداد المشتركين بشكل كبير في مسابقة الحلم، وتضاعف طلبات الاشتراك من جميع الدول، لاسيما بعد النجاح الكبير الذي حققته لما تتمتع به من مصداقية وشفافية في إعلان الفائزين والسحب، أعلنت المسابقة على تنويع طرق الاشتراك إلكترونيًا وهاتفيًا، حتى يتسنى لأكبر عدد من التسجيل، فضلاً عن التيسير على الكثيرين من الاشتراك بالطريقة التي يرونها.

التسجيل عبر الأرقام والرسائل

فأبقت المسابقة على الاشتراك من خلال الطريقتين التقليديتين، وهما الاتصال بالأرقام المرادفة لكل دولة على حدها وفق تسعيرة دقيقة المحمول الدولية وفق المشغل، أو إرسال رسالة نصية تحتوي على كلمة حلم أو dream أو reve إلى الرقم المرادف للدولة أو الرقم الدولي الموحد، ثم تأكيد التسجيل من خلال الإجابة على السؤال الذي يصلك بشكل صحيح حتى يتم التفعيل ودخول السحب المقبل.

الاشتراك الإلكتروني وعبر الجوال

كما تم استحداث طريقتين جديدتين خلال الفترة الأخيرة من أجل التيسير في تلقي طلبات الاشتراك المتزايدة، تتمثل في: