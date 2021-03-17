شوف عروض أسواق لولو جدة وتبوك حتى يوم 3 أبريل القادم

عروض أسواق لولو جدة وتبوك، مع اقتراب شهر رمضان المبارك تقوم العديد من المحلات التجارية بتقديم العروض والتخفيضات على العديد من المنتجات والأدوات والمستلزمات التي يكون المنزل في حاجة إليها مع قدوم شهر رمضان، وتقدم أسواق لولو في جدة وتبوك عروض على الأدوات والمسلتزمات المنزلية التي نجد عليها الإقبال الكبير وتبدء هذه العروض منذ 14 مارس وتستمر حتى يوم 3 أبريل القادم.

عروض لولو جدة وتبوك حتى 3 أبريل

من المعروف عن أسواق لولو الموجودة في مناطق المملكة العربية السعودية المختلفة أنه تقدم تخفيضات رائعة على بعض الأجهزة الباهظة حتى يمكن لجميع الأشخاص شرائها وقتما يشاؤون، وتظل تخفيضات أسواق لولو جدة وتبوك طوال العام وتزداد مع اقتراب المناسبات مثل شهر رمضان، ومن عروض أسواق لولو لشهر رمضان:

ميكروويف من أيكون سعته تصل إلى 20 لتر وسعره 199 ريال سعودي.

فرن كهربي شركة أيكون سعته 50 لتر وذلك بسعر 279 ريال سعودي.

قلاية هوائية من شركة Aikon سعتها 2.5 لتر وسعرها 149 ريال سعودي.

عجانة احترافية من أيكون وقوتها 1200 واط بسعر 349 ريال سعودي.

قلاية هوائية هالوجين شركة Aikon سعتها 10 لتر بسعر 249 ريال سعودي.

فرن ميكروويف مع شواية شركة أيكون سعته 25 لتر سعره 199 ريال سعودي.

غلاية كهربية شركة أيكون بسعر 59 ريال سعودي.

قلاية هوائية شركة Aikon العالمية سعة 18 لتر وبسعر 369 ريال سعودي فقط.

غلاية كهربائية من أيكون سعة 1.7 لتر بسعر 79 ريال سعودي.

فرن حراري من شركة Aikon سعره 109 ريال سعودي.

غلاية باستخدامات متعددة سعتها 1.2 لتر تباع بسعر 79 ريال سعودي.

غلاية كهربية بسعة 1.7 لتر سعرها 35 ريال سعودي.

محمصة خبز ستيل سعة 4 شرائح بسعر 105 ريال سعودي.

شواية كهربية من أيكون سعرها 79 ريال سعودي.

تظل هذه العروض حتى تاريخ الرابع من أبريل القادم، ولكن طوال شهر رمضان تقدم أسواق لولو بجميع الفروع عروض مستمرة لجميع العملاء.