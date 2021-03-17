نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده للجوالات اليوم 17 مارس 2021 الموافق 4 شعبان 1442 في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض بنده للجوالات من أهم العروض التي ينتظرها الكثير من الأشخاص في السعودية من أجل الاستفادة بكافة الخصومات الكبيرة التي توفرها بنده علي الجوالات الحديثة التي تطلق بشكل رسمي في السعودية خلال الفترة الحالية، وتوفر بنده جميع الهواتف التابعة لكافة الشركات العالمية مثل جوالات آيفون وجوالات سامسونج وجوالات اوبو وجوالات هواوي وجوالات نوكيا وجوالات ريلمي والكثير من الجوالات التابعة لشركات مميزة، وذلك حتى يستطيع الجميع الحصول على ما يحتاجونه والعثور على الهاتف الذي يرغبون في شراءه.

عروض بنده للجوالات اليوم

توفر بنده عروض مميزة علي الكثير من الجوالات الحديثة المتوفرة في كافة فروعها في السعودية وأبرز الجوالات المتوفرة هي جوال سامسونج جالكسي تاب أي 8 بسعر 529 ريال وتاب سامسونج جالكسي تاب تي أي 10 بسعر 825 ريال وتابلت للأطفال الكاتيل بسعر 279 ريال، وتابلت لينوفو إم 8 بسعر 499 ريال، وتابلت هواوي تي 3 بسعر 599 ريال، وجوال الكاتيل 3 اكس بسعر 699 ريال، وجوال أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال، وجوال لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال، وأبل أيباد 8 بسعر 1949 ريال.

توفر بنده عروض مميزة علي الكثير من الاكسسوارات ومستلزمات الجوال مثل سماعة لاسلكية برو بودس روكسون بسعر 99 ريال، وسماعة لاسلكية توشيبا بسعر 285 ريال، وكابل مايكرو اتش بي برو بسعر 35 ريال للمتر وسعر 45 ريال للمترين، وماوس لاسلكي فيليبس بسعر 39 ريال، وتوصيلة كهرباء ويو اي بي أبل 20 واط بسعر 85 ريال، وشاحن ماغسيف أبل بسعر 169 ريال، واسورة رياضية شياومي مي 6 بسعر 129 ريال، وساعة هواوي فيت بسعر 369 ريال.

تضم عروض بنده للجوالات الكثير من الجوالات المميزة ومنها جوال سامسونج أي 31 بسعر 899 ريال، وجوال سامسونج أي 51 بسعر 1099 ريال، وجوال سامسونج أي 42 بسعر 1399 ريال، وهواوي نوفا 7 أي بسعر 879 ريال، وهواوي واي 7 أي بسعر 699 ريال، وهواوي واي 8 بي بسعر 699 ريال، وأبل ايفون 12 برو ماكس بسعر 4899 ريال، وهواوي واي 9 أي بسعر 1049 ريال والكثير من الجوالات الحديثة التي توفرها بنده.