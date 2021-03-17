شوف عروض العثيم وهدايا عيد الأم خصومات هائلة حتي 23 مارس 2021

عروض العثيم ، خصومات هائلة فقط وحصريا من أسواق العثيم هذا الأسبوع لهدايا عيد الأم خصومات كبيرة تستحق الشراء الخصومات تبدأ من اليوم حتي 23 من مارس 2021 ، لقد أقترب عيد الأم ومن المعروف أن الأشخاص يبحثون عن خصومات كبيرة وهائلة لشراء هدية ذو قيمة كبيرة للأمهات اليوم عزيزي القارئ سوف نستعرض عروض العثيم لهدايا عيد الأم علي أدوات المنزل والأجهزة الكهربائية وخصومات علي الخضروات والمخبوزات الطازجة فتابعوا معي في السطور القليلة القادمة.

عروض العثيم علي الجوالات والأجهزة الكهربائية وأدوات المنزل

أفضل هدية للأمهات فقط وحصريا من أسواق العثيم خصومات علي جوالات ايفون وسامسونج وشاشات التلفاز والأجهزة المنزلية الكثيرة كالتالي:

جوال ايفون 12 برو ماكس سعة تخزينية 128 جيجا بايت بسعر 4899 ريال سعودي بينما نسخة 256 جيجا بايت بسعر 5449 ريال سعودي.

أسواق العثيم وجوال سامسونج a12 بسعر 629 ريال سعودي.

وجوال سامسونج a12 بسعر 629 ريال سعودي. شاشة شارب ال اي دي 32 بوصة بسعر 549 ريال سعودي ( عرض خاص من العثيم ماركت )

) شاشة توشيبا ال اي دي 40 بوصة بسعر 699 ريال سعودي.

شاشة أرو ال اي دي سمارت 65 بوصة بسعر 1949 ريال سعودي.

عصارة حمضيات هومر بسعر 69 ريال سعودي.

صانع طعام جيباس 4*1 بسعر 119 ريال سعودي.

مايكروويف كليك أون سعة 20 لتر بسعر 229 ريال سعودي.

قطاعة خضار كينوود بسعر 99 ريال سعودي.

خلاط كينوود مع 2 مطحنة بسعر 119 ريال سعودي.

غلاية ماء جي في سي بسعر 29 ريال سعودي.

عروض العثيم قدر السيف ضغط كهربائي 8 لتر بسعر 319 ريال سعودي.

قدر السيف ضغط كهربائي 8 لتر بسعر 319 ريال سعودي. فرن نيكاي كهربائي 45 لتر بسعر 219 ريال سعودي.

ميكروويف هومر كهربائي 20 لتر بسعر 209 ريال سعودي.

صانعة قهوة نيكاي 3*1 بسعر 329 ريال سعودي ( عرض خاص من أسواق العثيم ).

). قلاية السيف صحية 4 لتر بسعر 269 ريال سعودي.

مكنسة بانيكس كهربائية سعة 21 لتر بسعر 145 ريال سعودي.

مقلاة رويال فورد عميقة بسعر 39 ريال سعودي.

ترموس فالك 1 لتر بسعر 45.95 ريال سعودي.

مقلاة تراست بحرية بسعر 29.95 ريال سعودي.

طقم قدور سويت هوم 10 حبة بسعر 159 ريال سعودي ( عرض خاص من عروض العثيم ).

أسواق العثيم وخصوماته علي المخبوزات والحلويات والخضروات والفاكهة الطازجة

عروض العثيم علي تورتة صغيرة مدورة بسعر 22.50 ريال سعودي.

علي تورتة صغيرة مدورة بسعر 22.50 ريال سعودي. تورتة شيكولاتة وكراميل وسط بسعر 34.95 ريال سعودي.

كنافة بالقشطة سعر الكيلو 22.50 ( 50% خصم من عروض العثيم ).

). معجنات مشكلة بسعر 29.95 ريال سعودي للكيلو.

حلويات شرقية مشكلة كبير بسعر 19.50 ريال سعودي.

علبة كرواسون جبنة بيضاء سعر العلبة 6.50 ريال سعودي.

عروض العثيم علي كعك أصابع طويلة سعر الكيس 6.50 ريال سعودي.

علي كعك أصابع طويلة سعر الكيس 6.50 ريال سعودي. حلا جوز هند بالكرز سعر الكيلو 24.95 ريال سعودي.

جوافة كرتون سعر الكرتون 10.95 ريال سعودي.

صندوق خيار بسعر 7.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم يقدم باذنجان أسود رومي وسط سعر الكيلو 2.50 ريال سعودي.

يقدم باذنجان أسود رومي وسط سعر الكيلو 2.50 ريال سعودي. بصل أحمر سعر الكيس 3.45 ريال سعودي.

سعر كيلو الأفكادو 8.95 ريال سعودي.

سعر الكيلو للتفاح الأخضر 5.95 ريال سعودي.

سعر حبة اناناس واحدة 5.95 ريال سعودي.

سوبر ماركت العثيم يقدم مانجو تيمور سعر الكيلو 11.95 ريال سعودي.

عزيزي القارئ لقد أستعرضنا اليوم عروض وهدايا عيد الأم من عروض العثيم خصومات أسواق العثيم تبدأ من اليوم وحتى 23 من مارس 2021 الجاري نسأل الله أن يطيل في أعمارأمهاتنا ويرحم الأمهات الذي توفاها الله ونتمنى للعالم الأجمع دوام الصحة والعافية.