نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر طريقة فتح حساب سناب شات snapchat حمله الآن في المقال التالي

عمر شويل - جدة فتح حساب سناب شات snapchat ، في البداية يجب التعرف على ما هو السناب شات، ومدى أهميته لمستخدمي السوشيال ميديا والتطبيقات الإلكترونية، حيث يعد تطبيق snapchat سناب شات من أحد أبرز التطبيقات المنتشرة في الآونة الأخيرة، حيث يعتبر حلقة وصل وترابط فعالة بين مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي،

نبذة عن تطبيق snapchat سناب شات

تطبيق سناب شات هو أفضل منصة للتواصل بين مستخدمي الأنترنت، مما يتيح للمستخدم المحادثة بالصوت والصورة ومشاركة الفيديوهات القصيرة التي لا تزيد عن 10 ثوان، وهو من المنصات الإلكترونية سهلة التعامل، والتي تتيح المزيد من الخيارات الهامة لمستخدميها.

يمتاز تطبيق snapchat سناب شات عن غيره من التطبيقات والمنصات الأخرة ( الفيس بوك، التويتر ) كونه يُمكن المستخدم من إجراء المحادثات ليس فقط عن طريق المحادثة النصية، وإنما أيضًا من خلال مكالمات الفيديو، ومشاركة الصور.

طريقة فتح حساب سناب شات snapchat

يمكنك أن تنضم لمنصة التواصل الاجتماعي السناب شات وذلك من خلال اتباع بعض الخطوات السهلة والتي يمكن تطبيقها من جميع الأجهزة الإلكترونية وهي كالتالي:

أبدأ بتحميل تطبيق سناب شات snapchat على جهازك الذكي ( لا يعمل التطبيق سوى على الأجهزة الذكية) ، وحتى يمكنك التعرف عليه فهو يظهر بخلفية صفراء اللون وتمتاز بوجود شكل شبح أبيض اللون في وسط الخلفية. بعد التأكد من تثبيت التطبيق على جهازك الذكي، يمكنك البدء في تطبيق خطوات التشغيل والانضمام لمستخدمي السناب شات، سيظهر أمامك خيارين ( تسجيل الدخول- التسجيل كمستخدم) اختر بالطبع التسجيل كمستخدم جديد. بعدها قم بمليء خانات التسجيل كمستخدم، الاسم بالكامل وأسم العائلة، ومن ثم الضغط على قبول وتسجيل. الخطوة التالية هي مليء خانة العمر وتاريخ الميلاد بالسنة والشهر واليوم، وهذه من الخطوة من أهم الخطوات، حيث يمكن من خلالها تحديد كونك تصلح لمستخدم سناب شات أو لا ( التطبيق لا يقبل التسجيل لمن هم دون عمر ال13 عام). بعدها يجب تحديد الاسم الخاص بك للمستخدم ويجب اختيار بعناء شديد، حيث يعتبر الهوية الخاصة بك على السناب شات، والذي من خلاله يمكن للأصدقاء التواصل معك والبحث عنك، ويجدر الإشارة أنه لا يمكن تغير الاسم لاحقًا، ولكن يمكنك غير الاسم الظاهر فقط للأشخاص على المنصة. ومن ثم نبدأ بتحديد كلمة السر أو كلمة المرور (الباس وورد)، ويفضل أن لا تقل عن 8 أحرف وأرقام مختلفة، حتى يصبح من الصعب تخمينها واختراق حسابك على السناب شات. يجب تأكيد الحساب من خلال إدخال رقم هاتف خاص بك، أو بريدك الإلكتروني مما يسمح للتطبيق من إرسال رسالة التفعيل، وإخبارك بكل ما هو هام أو أي اختراق لحسابك. تأكد من هاتف أو بريدك الإلكتروني ستجد رسالة تحتوي على رابط اضغط عليه، وقم بإدخال الرمز الموجود في الرابط، ومن ثم أكد على كونك لست روبوت أو أدلة وسيظهر أمامك أحجية بسيطة قم بحلها، ومن بعدها اضغط استمرار. وبذلك ألف مبروك أصبح لديك حساب على السناب شات، بمجرد إتمام عملية التسجيل سيقوم التطبيق بالبحث في جهات اتصالك وعرض الأصدقاء المقترحين لديك، ويمكنك البحث عن أصدقائك والتواصل معهم من خلال منصة snapchat سناب شات.

الخلاصة:

يجب عليك كمستخدم إنترنت ومحبي التواصل مع أصدقاء من جميع بلاد العالم، أن تقوم بعمل حساب خاص بك على السناب شات المنصة الأكثر شهرة والأبرز استخدامًا، وفي النهاية نتمنى أن ينال التقرير السابق إعجابكم والاستفادة منه، انتظروا منا المزيد ….