نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الكبرى تسوق جميع مقاضي رمضان حتى يوم في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسواق العثيم من أكبر الأسواق التجارية لتجارة التجزئة في المملكة، وهي تحرص دائمًا على توفير كافة المنتجات التي يحتاج إليها المنزل، بأفضل الأسعار كما أن عروض أسواق العثيم على المنتجات لا تتوقف.

ومع اقتراب شهر رمضان المبارك بدأ مهرجان شهر الخير لتوفير كافة مقاضي المنزل بسعر منافس، كما توفر أيضًا أسواق العثيم لعملائها فرصة الحصول على قسيمة سلام الشرائية بقيمة 100 ريال والتي يمكنك ان تهديها لمن تحب بمناسبة الشهر الكريم.

عروض أسواق العثيم

تتوافر داخل جميع متاجر أسواق العثيم مجموعة كبيرة من العروض على كافة المنتجات سواء الغذائية أو الإليكترونيات أو غيرها، وجميع العروض متاحة داخل البروشور، بداية من يوم 17 مارس 2021 وحتى يوم 23 مارس 2021.

اكتساب العثيم

بطاقة اكتساب هي بطاقة مكافآت تقدمها أسواق العثيم مجانًا لجميع عملائها، ويمكن طلبها مباشرة من الكاشير، والبطاقة تضيف 2 ريال لرصيدك بشكل تلقائي عن كل 100 ريال تدفعها عند الكاشير خارج العروض من فروع التجزئة بأسواق العثيم يمكن استخدامها في الشراء من الأسواق.

ولتفعيل البطاقة يتم الدخول على التطبيق الإليكتروني باستخدام الهاتف أو عبر الموقع الإليكتروني الرسمي للاستفادة بالنقاط وأيضًا يمكن إضافة الهلل المتبقي عند الدفع نقدًا إلى رصيد البطاقة لتستخدمه في وقت لاحق، كما أن عروض اكتساب تشمل تخفيضات كبيرة على أسعار المنتجات، كما يمكنك أن تتبرع بالرصيد لسنابل الخير إذا أردت ذلك.

عروض اكتساب العثيم

كريم كارميل فوستر كلاركس ربطة بسعر 11.95 بدلًا من 19.50 ريال.

شاي بروك بوند أكياس علبة 100 كيس بسعر 9.95 ريال بدلًا من 14.25 ريال.

شاي ليبتون أحمر أكياس 100 كيس 10.95 ريال بدلًا من 15.50 ريال.

أرز أبو كاس مزة بسمتي 10 كجم بسعر 58.95 بدلًا من 83.95 ريال (متاح 3 كيس لكل عميل).

كريم كاراميل جرينز بدون حلا بسعر 19.95 بدلًا من 26.95 ريال(متاح 2 ربطة لكل عميل).

شوربة شوفان كويكر 500 جرام بسعر 6.95 ريال بدلًا من 10.50 ريال (متاح 4 حبة لكل عميل).

شراب سن كويك برتقال مركز 700 مل بسعر 18.95 ريال بدلًا من 21.50 ريال (متاح 4 حبة لكل عميل).

زيت دوار الشمس 2.9 لتر بسعر 19.95 ريال بدلًا من 29.75 ريال (متاح 3 حبة لكل عميل).

دجاج دو مجمد 10*1000 جرام بسعر 93.95 ريال بدلًا من 148.95 ريال (متاح 2 كرتونة لكل عميل).

بروشور عروض العثيم

يمكنك الاطلاع على كافة العروض المتاحة داخل الأسواق من خلال البروشور التالي:

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