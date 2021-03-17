شوف عروض العثيم شهر رمضان الخير عروضنا غير تخفيضات حتي يوم 23 من شهر مارس

عروض العثيم شهر رمضان وفي الأسبوع الأول الذي يحتوي علي عروض وتخفيضات كبيرة بمناسبة قرب شهر رمضان والعروض داخل الفروع بالكامل علي مستوي المملكة العربية السعودية و تخفيضات العثيم التي تسري لمدة أسبوع كامل تنتهي يوم 23 من مارس الحالي و عروض العثيم اليوم تشتمل علي الكثير من المنتجات المتعددة وأصناف متنوعة حيث التخفيضات تشمل العديد من المواد الغذائية وأيضاً قسم الحلويات الشرقية المتنوعة وعروض العثيم الأسبوعية تشمل تخفيضات أيضاً علي قسم الفواكه والخضروات المتنوعة كما شملت التخفيضات علي مستوي الفروع ومنها عروض العثيم الرياض تنزيلات رائعة علي أقسام اللحوم والدجاج المجمد و تنزيلات العثيم الجديدة شملت التخفيضات علي أنواع كثيرة من التمر وقسم المكسرات وذلك بمناسبة لقرب الشهر الكريم والعديد من التخفيضات في أقسام مختلفة داخل فروع العثيم العديدة علي مستوي المملكة العربية السعودية .

عروض العثيم شهر رمضان وعروض الأسبوع الأول علي أقسام متعددة في كافة الفروع المختلفة

عروض العثيم اليوم علي أقسام المواد الغذائية وسعر 4 زجاجات من عصير صن كويك برتقال بسعر 18.95 ريال سعودي . العثيم يخفض السعر علي عدد 4 علب حجم كبير من منتج كويكر الشهير بسعر 6.95 ريال سعودي في فروعه المختلفة . تخفيضات العثيم شملت أيضاً التخفيضات علي عدد 4 علب من كريم كراميل بسعر 19.95 ريال سعودي في فروعه المختلفة . عروض العثيم الأسبوعية أيضاً علي عدد 3 أكياس حجم كبير من أرز أبو كاس بسعر 58.95 ريال سعودي في الفروع . عروض العثيم الرياض شملت أيضاً تخفيضات علي عدد 2 علبة من حليب المراعي بسعر 41.95 ريال سعودي . تنزيلات العثيم الجديدة شملت أيضاً علي كل الأصناف السابقة عرض “أكسب” عند شراء المنتج تحصل علي منتجات مجانية .

عروض العثيم شهر رمضان والعروض الهائلة بسعر رائع الذي تم علي قسم الحلويات الشرقية بأسعار مخفضة

عروض العثيم شهر رمضان وعرض علي تورطه بالشكل الذي تريده بسعر 22.50 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم علي كيلو الكنافة بالقشدة بسعر 22.50 ريال سعودي بتخفيض 50% علي الكنافة .

العثيم يعرض علبة الحلويات الشرقية المشكل بسعر 19.50 ريال سعودي في كافة الفروع المختلفة .

تخفيضات العثيم في شهر رمضان علي أصناف أخري عديدة من الحلويات وعرض تخفيض 50% .

العروض الأخري التي شملت أصناف الفواكه والخضروات المختلفة في كافة الفروع

عروض العثيم الأسبوعية علي كيلو المنجو وسعر الكيلو 11.95 ريال سعودي في كل الفروع . عروض العثيم الرياض شملت أيضاً تخفيض علي سعر قطعة الأناناس بسعر 5.95 ريال سعودي . تنزيلات العثيم الجديدة علي كيلو التفاح الأحمر بسعر 8.95 ريال سعودي في كافة الفروع بالسعودية . عروض العثيم شهر رمضان وتخفيض سعر علبة الفراولة وسعرها 2.95 ريال سعودي في كل الفروع . عروض العثيم اليوم شملت تخفيض سعر التفاح الأخضر وسعره 5.95 ريال سعودي للكيلو في كل الفروع . العثيم يقدم التخفيضات أيضاً علي سعر كيلو العنب الأخضر وسعره 7.95 ريال سعودي في كل فروع السعودية . تخفيضات العثيم أيضاً علي كيلو البصل الأحمر وسعره 3.45 ريال سعودي في كل فروع المملكة العربية السعودية . عروض العثيم الأسبوعية شملت أيضا ً تخفيض سعر صندوق الخيار وسعره 7.95 ريال سعودي في كل الفروع . تنزيلات العثيم الجديدة شملت أيضاً أصناف أخري في قسم الفواكه والخضروات علي جميع الفروع المختلفة .

التخفيضات الرائعة علي أقسام اللحوم والدجاج المجمد في كافة الفروع داخل السعودية

عروض العثيم شهر رمضان علي أوراك الدجاج المجمد وسعرها الحالي 15.95 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم علي دجاج التنمية وتخفيض السعر الخاص بها بسعر 12.50 ريال سعودي .

العثيم يخفض أيضاً السعر علي دجاج التنمية بحجم أخر وسعر 12.95 ريال سعودي علي الحجم الأكبر .

تخفيضات العثيم علي دجاج طازج نوع فقيه وحسب الحجم في الفروع فهناك حجم بسعر 12.95 ريال .

عروض العثيم الأسبوعية علي باقي أحجام دجاج فقيه وسعر 14.25 و 14.75 و 15.95 ريال سعودي .

عروض العثيم الرياض من ضمن الفروع شمل التخفيضات علي أنواع متعددة من الدجاج المجمد في كافة الفروع .

العروض والتخفيضات علي قسم اللحوم الطازجة لأنواع متعددة في كافة الفروع

تنزيلات العثيم الجديدة علي كيلو لحم غنم روماني بالعظم وسعره 42.95 ريال سعودي . عروض العثيم شهر رمضان وكيلو الغنم النعيمي بالعظم بسعر 69.95 ريال سعودي . عروض العثيم اليوم علي شملت كيلو لحم العجل بالعظم بسعر 35.95 ريال سعودي . العثيم يخفض السعر علي لحم الحاتي طازج بدون عظم سعر الكيلو 43.95 ريال . تخفيضات العثيم علي كيلو لحم الحاتي بالعظم سعر الكيلو 34.95 ريال سعودي . عروض العثيم الأسبوعية علي لحم عجل باكستاني بدون عظم بسعر 31.95 ريال . عروض العثيم الرياض علي كيلو لحم عجل باكستاني بالعظم بسعر 25.95 ريال . تنزيلات العثيم الجديدة علي كليو مفروم بقر برازيلي بسعر 22.95 ريال سعودي . عروض العثيم شهر رمضان علي لحم عجل باكستاني والمفروم تسري علي مناطق جدة وتبوك وعرعر . عروض العثيم اليوم علي لحم باكستاني والمفروم تسري علي مناطق سكاكا وطريف والطائف ومكة والمدينة المنورة .

العروض والتخفيضات التي تمت علي أنواع عديدة من التمر المختلف داخل الفروع

العثيم يخفض الأسعار علي التمر السكري وسعر 3 كيلو داخل علبة بسعر 46.95 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم شملت تمر عجوة المدينة علبة 1 كيلو بسعر 34.95 ريال سعودي لكل الفروع .

عروض العثيم الأسبوعية علي التمر جالاكسي وعلبة 3 كيلو بسعر 38.95 ريال سعودي في الفروع .

عروض العثيم الرياض علي تمر النخيل رطب سكري علبة 1 كيلو بسعر 11.95 ريال سعودي .

تنزيلات العثيم الجديدة التمر نوع خلاص الخرج وسعر الكيلو 9.95 ريال سعودي في كل الفروع .

عروض العثيم اليوم شملت أيضاً أربعة أنواع أخري من التمر المختلف وتخفيض أسعاره في كل الفروع .

عروض العثيم شهر رمضان وتخفيضات رائعة علي أصناف متعددة في كل الفروع علي مستوي المملكة العربية السعودية والتي تسري من اليوم 17 مارس ولمدة أسبوع تنتهي يوم 23 من شهر مارس الحالي 2021 وتتوالي العروض الخاصة والتخفيضات طوال شهر رمضان والتي سوف نوافيكم بها في كل عرض من العروض الجديدة في كافة الفروع .