نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض شهر رمضان في هايبر بنده في المقال التالي

نقدم لكم عروض شهر رمضان في هايبر بنده، مع اقتراب شهر رمضان قامت شركة بنده أو هايبر بنده داخل المملكة العربية السعودية بعمل أقوى عروض شهر رمضان على جميع احتياجاتكم المنزلية وعلى جميع ماركات الأجهزة الكهربائية المختلفة وكل ما يلزم المطبخ العصري بأقل الأسعار، كما أن العروض تسري من الأربعاء 4 شعبان إلى الثلاثاء 10 شعبان 1442 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عروض هايبر بنده: عرض بنده على طماطم محلي بسعر 7.95 ريال سعودي للصندوق.

عرض على مياه أروى بسعر 13.95 بدلاً من سعر 20.95 ريال سعودي للمجموعة.

عرض هايبر بنده على مكرونة قودي 3+3 بسعر 14.85 بدلاً من 29.70 ريال سعودي.

عرض على سكر ناعم \ خشن الأسرة بسعر 19.95 ريال سعودي للكيس 10 كيلو.

عرض على زيت دوار الشمس مازولا بسعر 28.95 ريال سعودي بدلاً من 43.95 ريال سعودي.

عرض على حليب طويل الأجل نادك 1 لتر (10+2) بسعر 34.95 بدلاً من 44.95 ريال سعودي للحبة.

عرض على شامبو بانتين 400 مل \ بديل الزيت 350 مل \ بلسم 360 مل بسعر 9.95 ريال سعودي للحبة.

عرض بنده على مناديل للوجه هلا (10×180) منديل سعر 1 كيس 18.95 ريال سعودي بدلاً من 30.95 سعر 2 كيس 33.95 بدلاً من 61.90 ريال سعودي.

عرض على مسحوق غسيل تايد مركز بسعر 31.95 بلاً من 72.95 ريال سعودي للكيس.

عرض هايبر بنده على خلاط فيليبس سعه 1.25 لتر بسعر 75 بدلاً من سعر 175 ريال سعودي.

عرض على طقم قدور كوركماز استرا بسعر 299 ريال سعودي بدلاً من 459 ريال سعودي. عرض هايبر بنده على عصاره كينوود بسعر 89 بدلاً من 135 ريال سعودي.

عرض بنده قطاعة مولينكس 129 بدلاً من 209 ريال سعودي.

عرض على فرامة لحم كليك أون 500 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 155 ريال سعودي.

عرض على غلاية ستانلس ستيل كولين سعه 1.8 لتر بسعر 29 ريال سعودي بدلاً من 65 ريال سعودي.

عرض على كهربائية ستانلس ستيل تيفال بسعر 129 ريال سعودي بدلاً من سعر 189 ريال سعودي.

غلاية زجاجة جيباس بسعر 55 بدلاً من سعر 79 ريال سعودي سعه 1.8 لتر.

عرض بنده على عصاره مولينكس 350 وات بسعر 149 ريال سعودي بدلاً من 279 ريال سعودي.

عرض على فرن كهربائي أي تي سي بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من 469 ريال سعودي سعه 60 لتر.

عرض بنده على صانعة السندوتشات أي تي سي بسعر 119 ريال سعودي بدلاً من سعر 149 ريال سعودي 700 وات.

عرض هايبر بنده على موزع مياه حار وبارد جيباس بسعر 289 ريال سعودي بدلاً من سعر 415 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على شواية تيفال بسعر 279 ريال سعودي بدلاً من 399 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض شهر رمضان في هايبر بنده - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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