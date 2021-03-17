نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بيم اليوم الاثنين 22 مارس 2021 حتى نفاذ الكمية عروض رمضان في المقال التالي
عروض رمضان من بيم من أقوي العروض التي يمكن لجميع عملاء بيم ماركت الاستفادة منها، ويعد بيم أحد أفضل السوبر ماركت المتواجدة في عدد كبير من محافظات ومدن مصر، وتمتلك عدد كبير من الفروع وتتميز انه توفر عروض مستمرة طوال الأسبوع لكي يستطيع الجميع الحصول على مايحتاجونة مع الاستفادة بنسبة خصم على هذه المنتجات التي يحصلون عليها، وتعد عروض رمضان من بيم ماركت من أكثر العروض التي يوجد عليها نسبة خصم ونقدم لكم في هذا الموضوع عروض بيم اليوم الاثنين 22 مارس 2021 والتي تستمر حتي نفاذ كمية كافة المنتجات المتوفرة في عروض بيم.
عروض بيم اليوم الاثنين
تحتوي عروض بيم اليوم الاثنين علي العديد من المنتجات المميزة التي توفرها بيم وتتميز بيم انها تتيح امكانية اعادة المنتجات التي لم تنال علي رضاء العميل ومن أبرز منتجات بيم المتوفرة ضمن مجلة عروضها هي:
- لوز حصي ابو عوف 250 جم بسعر 15.95 جنية.
- بندق حصي ابو عوف 250 جم بسعر 15.95 جنية.
- عين جمل حصي ابو عوف 250 جم بسعر 15.95 جنية.
- قراصيا ابو عوف 250 جرام بسعر 16.95 جنية.
- مشمشية ابو عوف 250 جرام بسعر 19.95 جنية.
- زبيب ذهبي ايراني ابو عوف 250 جرام بسعر 14.95 جنية.
- جوز هند ابو عوف 250 جرام بسعر 16.95 جنية.
- خلطة حشو كنافة ابو عوف 150 جرام بسعر 9.95 جنية.
- قمر الدين توليدو 400 جرام بسعر 23.95 جنية.
- سوداني حشو فص بيناتشو 400 جرام بسعر 17.95 جنية.
- تين مجفف توليدو 300 جرام بسعر 23.95 جنية.
- سكاكر قمر الدين توليدو 250 جرام بسعر 24.95 جنية.
- قمر الدين ثمار الشام 400 جرام بسعر 9.95 جنية.
- تمر الوادي نصف جاف الشهد 800 جرام بسعر 22.95 جنية.
- بلح اسواني جاف شامية وسط الحرفين 1 كيلو بسعر 14.95 جنية.
- بلح اسواني جاف شبح الحرمين 1 كيلو بسعر 24.95 جنية.
- بلح اسواني جاف الحرمين 1 كيلو بسعر 9.75 جنية.
- تمر كينج بركة 400 جرام بسعر 29.95 جنية.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بيم اليوم الاثنين 22 مارس 2021 حتى نفاذ الكمية عروض رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.