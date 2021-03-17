نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربائية بمناسبة شهر رمضان السعودية في المقال التالي
عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربائية، قامت مجموعة متاجر لولو بتقديم أكبر العروض داخل المملكة العربية السعودية، وذلك بمناسبة شهر رمضان الكريم، فكما هو المعهود من متاجر لولو القيام بالعروض الرمضانية على منتجاتها وفي كل فروعها.
عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربائية بمناسبة شهر رمضان السعودية
سنستعرف سوياً على العروض التي تقوم بتقديمها لولو ماركت السعودية على جميع الأجهزة الكهربائية، في جميع فروعها داخل المملكة العربية السعودية.
عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربائية
- الفرن الحراري IK-C615، الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 189 ريال سعودي، داخل العرض 109ريال سعودي.
- صانع السندوتش IK-8808 الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 65 ريال سعودي، داخل العرض 30ريال سعودي.
- الشواية الكهربائية IKHD8002 الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 99 ريال سعودي، داخل العرض 79ريال سعودي.
- جهاز تنظيف الأرضيات الدوار يعمل بالشحن الكهربائي وقابل لإعادة الشحن IK-016الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 109 ريال سعودي، داخل العرض 69ريال سعودي.
- مقلاة تعمل بتقنية هواء الهالوجين IKON IK-01Aالماركة أيكون، معدل القوة 1400وات، السعة 10 لتر، السعر قبل الخصم 484 ريال سعودي، داخل العرض 249ريال سعودي.
- محمصة الخبز الكهربائية Slice UN038A الماركة يونيفرسال، السعر قبل الخصم 55 ريال سعودي، داخل العرض 30ريال سعودي.
- الغلاية الكهربائية 7 IK-G2818 لتر، الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 109 ريال سعودي، داخل العرض 59 ريال سعودي.
- مطحنة القهوةIK-506 450وات، الماركة أيكون، السعة 400 ملم، السعر قبل الخصم 149 ريال سعودي، داخل العرض 129 ريال سعودي.
- العصارة البطيئة 180 IK-C1902 واط، الماركة أيكون، السعة 800مل، السعر قبل الخصم 279 ريال سعودي، داخل العرض 229 ريال سعودي.
- فرن ميكروويف المزود بالشواية IK-D70H20 20لتر، القوة 1200 وات الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 285 ريال سعودي، داخل العرض 249 ريال سعودي.
- الكبة 450 IK-6603 وات، السعة 800مل، الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 109 ريال سعودي، داخل العرض 89 ريال سعودي.
- الخلاط المتعدد الأغراض اليدوي IK-6038القوة 120وات، السعة 600مل، الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 159 ريال سعودي، داخل العرض 129 ريال سعودي.
- خلاط مع المطحنة IK-101327وات، السعة 1000مل، الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 89 ريال سعودي، داخل العرض 69 ريال سعودي.
- بوتاجاز غاز 4 شعلة IK-TG874الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 549 ريال سعودي، داخل العرض 459 ريال سعودي.
- محضر الطعام 10 في 1 IK-100 القوة 327وات،الماركة أيكون، السعر قبل الخصم 406 ريال سعودي، داخل العرض 289 ريال سعودي.
الوسوم
error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض لولو ماركت على الأجهزة الكهربائية بمناسبة شهر رمضان السعودية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.