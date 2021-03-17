شوف عروض بنده الاسبوعية اليوم 4 شعبان تخفيضات هائلة بمناسبة اقتراب رمضان 1442

أقوى عروض بنده السعودية العروض المميزة بمناسبه شهر رمضان المبارك أعاده الله عليكم بالخير بأفضل الأسعار التي تناسب جميع الفئات من المواطنين اشتري كل مستلزمات منزلك بأسعار رخيصة في متناول الجميع، كما يوجد عروض أسبوعية مميزة على جميع المنتجات الطازجة كما تعمل بنده دائما على تقديم أفضل العروض لتتمتعوا بالتسويق المربح والان يمكنكم زيارة أسواق بنده لكي لا تفوتكم الفرص المميزة لكي تستمتع بكل العروض الأسبوعية وهذه العروض ليست فقط على المواد الغذائية بل على كل اغراض المنزل مثل الأدوات الكهربائية وأدوات المطبخ وغيرها كثير من المستلزمات المنزلية التي سوف تنال إعجابكم بإذن الله تعالى، كما يمكنكم متابعة أجدد العروض على موقع عروض ترويجية وإليكم هذه العروض بالأسعار وبكل تفاصيلها

عروض بنده السعودية بالأسعار

أولا أسعار اللحوم الفريش :

كيلو لحم بقري مفروم 28.95 ريال.

كيلو لحم ضاني من الكتف 85.95 ريال .

كيلو من فخذ الخروف المخلي 36.95 ريال .

خروف كامل وزنه الى 12 كيلو 399 ريال .

كيلو من لحم الخروف الغير مخلي 32.95 ريال .

كيلو من قطع اللحم البقري 24.95 ريال .

ثانيا أسعار الأسماك الفريش:

كيلو سمك سلمون 39.95 ريال.

كيلو سمك هامور 30.95 ريال .

كيلو سمك بلطي 16.95 ريال.

كيلو جمبري 62.95 ريال .

ثالثا سعر عبوات الحليب:

سعر عبوة حليب الصافي تخفض إلى 36.95 ريال.

سعر عبوات الحليب المنكهة تخفض إلي 27.95 ريال.

سعر الحليب المجفف ماركة الطائي تخفض إلى 40.95 ريال.

سعر حليب مجفف ماركة نستله تخفض إلى 32.95 ريال.

مدة امتداد العروض التي تقدمها بندة السعودية

سوف تبدأ هذه العروض يوم 17 مارس 2021 الموافق الأربعاء حتى 23 مارس 2021 وسوف يكون لهذه العروض الأسبوعية دائمة طوال الشهر الفضيل وبهذا أكون قد وضحت لكم هذه العروض المميزة، ونستقبل معكم في خلال أقل من شهر شهر رمضان الكريم أعاده الله علينا وعلى الامة الإسلامية بالخير واليمن والبركات حيث أن الشهر الكريم يأتي دائماً بالخير الدائم معه اللهم بلغنا شهر رمضان الكريم، وتستمر العروض الكبرى لهايبر بنده بمناسبة حلول الشهر الكريم حتى يتمكن جميع المواطنين من ممارسة شراء جميع ما يلزهم من المأكولات والمشروبات خلال شهر رمضان بأسعار مخفضة.