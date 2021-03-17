نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده الأسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي بمناسبة رمضان في المقال التالي

عروض بنده تستمر في إبهار العملاء بأحدث العروض بمناسبة قرب شهر رمضان المبارك على المنتجات المختلفة التي يتم عرضها في جميع فروع بنده المنتشرة في مختلف أنحاء المملكة العربية السعودية، فللأسبوع الثالث على التوالي تحت شعار ” برمضان نهنيك وبأسعارنا نرضيك” تقدم المجموعة عروضها على المواد الغذائية والسلع التموينية بالإضافة إلى منتجات العناية الشخصية، الأجهزة الإلكترونية فضلاً عن العديد من المنتجات الأخرى، وتشتمل العروض أيضاً على ياميش رمضان واللحوم الطازجة والمجمدات بأسعار تنافسية مميزة. عروض بنده هايبر ماركت اشتر 2 حبة من دجاج برديكس مقابل 19.95 ريال بدلاً من 29 ريال وزن الحبة 900 جرام، أو احصل على كرتون يحتوي على 10 حبات من دجاج برديكس بسعر 84.95 ريال سعودي بدلاً من 139.95 ريال.

احصل على 2 حبة من دجاج الذهبي وزن 800 جرام للحبة مقابل 21.95 ريال فقط بدلاً من 25.90 ريال، أو اشترِ كرتون يحتوي على 10 حبات من نفس المنتج مقابل 105.95 ريال بدلاً من 120.50 ريال.

كيس فيليه صدور دجاج بدون عظم وجلد كواليكو وزن 2500 جرام بسعر 36.95 ريال فقط بدلاً من 56.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده الأسبوعية للأسبوع الثالث على التوالي بمناسبة رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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