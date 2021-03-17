نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوي عروض العثيم بمناسبة عيد الأم علي الاجهزة المنزلية و جميع المنتجات في المقال التالي

عمر شويل - جدة أقوي عروض العثيم بمناسبة عيد الأم يحرص متجر العثيم بشكل دائم على أن يقدم عروض قوية وتخفيضات هائلة لا يوجد لها مثيل من قبل، حيث أنه يملك نسبة كبيرة من العملاء منذ أن تم تأسيسها بعام 2013 وأصبحت تملك 40 مليون حتى أصبح يحقق نسبة مبيعات 5 مليار ريال، ونحن اليوم سوف نقدم لكم أهم عروض العثيم على السلع الغذائية والأجهزة المنزلية بمناسبة عيد الأم بأقل الأسعار التي تناسب كافة الأشخاص.

أقوي عروض العثيم بمناسبة عيد الأم

عروض التخفيضات والخصومات اليومية لمتجر العثيم حيث أنه من أفضل المتاجر التي توجد بالمملكة العربية السعودية، ويوجد له سلسة ضخمة من الفروع بكافة أنحاء المملكة منها جدة والرياض وجازان وغيرها، ومن المقرر أن يقوم المتجر بتقديم الكثير من العروض بمناسبة عيد الأم على الأجهزة المنزلية والأجهزة الكهربائية التي تكون بمثابة هدية قيمة للأمهات بعيد الأم، ومن ضمنها على أجهزة الخلاطات والشاشات وأدوات وأواني المطبخ، فقد وفر معرض العثيم الكثير من العروض والتخفيضات على جميع المنتجات والسلع الغذائية التي توجد بالمتجر بجميع الكميات وبأقل الأسعار التي تتناسب مع كافة الطبقات والفئات المتنوعة، وقد أكد المتجر أن هذه العروض ممتدة حتى عيد الأم وحتى نفاذ الكمية.

يقوم أسواق العثيم من حين لآخر تقديم الكثير من التخفيضات على الكثير من المنتجات والبضائع الموجودة بالمتجر منها الشاشات سمارت والكثير من الماركات المتنوعة، ويتم تطبيق هذه التخفيضات على المواطنين وكذلك المقيمين في المملكة، بعد أن أعلن مجلس إدارة العثيم عن أهم العروض الخاصة بعيد الأم.

عروض الأجهزة المنزلية

قام متجر العثيم بتقديم عروض كثيرة على الأجهزة المنزلية وعلى أواني السيراميك التي يبدأ أسعارها بـ 199 ريال والخلاطات الكهربائية التي تبدأ 99 جنيه، والكبات المتنوعة بأسعار تبدأ من 89 ريال، وكاتل الاستالس جاء بسعر 29 ريال، وأيضاً أجهزة الميكروويف الذي يبدأ بـ 199 ريال وكذلك الثلاجات باب واحد بسعر 389، والمكواة تبدأ بسعر 49 والمكانس الكهربائية تبدأ بسعر 110 ريالـ ومبرد الماء يبدأ بسعر 349 ريال، والكثير من العروض على أواني الطهي بالماركات المتنوعة والشاشات والموبيلات وغيرها.