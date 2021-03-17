نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70% في المقال التالي

متجر العثيم الأسبوعية من ضمن قائمة أفضل المتاجر في المملكة العربية السعودية، فهو يشتهر بالمنتجات المقدمة منه والتي لا مثيل لها في أسواق السعودية ولذلك دعنا عزيزي القارئ أن نذكر لك أفضل العروض المقدمة من أسواق العثيم لكم. تخفيضات العثيم الأسبوعية عروض العثيم على المنتجات الغذائية: خصومات العثيم بلغ سعر الرومي إلى 59.95 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 89.95 ريال سعودي.

تخفيضات العثيم وصل سعر جبن شيدر مستورد إلى 69.96 ريال سعودي، بينما سعرها قبل العرض كان 94.95 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم مفروم “برجر، سجق، كفتة” وصل سعره إلى 89.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 94.95 ريال سعودي.

سن، مكعبات كندوز بلدي صافي وصل سعره إلى 94.95 ريال سعودي، بدلاً من سعر 124.95 ريال سعودي.

سعر زيتون كالاماتا جامبو وصل سعره إلى 39.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 49.95 ريال سعودي. تنزيلات العثيم عروض العثيم الأسبوعية بلغ سعر دينا زبدة بقري طبيعي إلى 79.95 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 94.95 ريال سعودي.

خصومات العثيم دجاج مجمد مستورد وصل سعره إلى 26.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.99 ريال سعودي.

تنزيلات العثيم أمريكانا حليب كامل الدسم وصل سعره إلى 9.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 16.99 ريال سعودي.

فيرن زبدة خليط وصل سعره إلى 33.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 43.95 ريال سعودي.

بالهنا جبنة مثلثات 8 قطعة وصل سعره إلى 9.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 17 ريال سعودي.

صدور بط بالعظم مجمد وصل سعره إلى 24.99 ريال سعودي، بينما سعره قبل العرض كان 35.95 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض العثيم الأسبوعية خصم يصل ل 70% - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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