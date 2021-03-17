نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كيفية تحميل لعبة فورت نايت رابط سريع ومباشر في المقال التالي
كيفية تحميل لعبة فورت نايت، لعبة فورت نايت تعتبر من أفضل ألعاب الفيديو القتالية لدي الكثير من اللاعبين، ولكنها واجهت العديد من الهجومات من شركة آبل وشركة جوجل وبالتالي تم حذفها، ولكن يمكن للاعبين حالياً تحميل لعبة فورت نايت على الأجهزة الخاصة بهم بكل سهولة.
كيفية تحميل لعبة فورت نايت
طريقة تحميل لعبة فورت نايت، يفضل العديد من الأشخاص بتحميل لعبة فورت نايت على الكمبيوتر، ولذلك سنذكر لكم أسهل الخطوات لتحميل لعبة فورت نايت:
- قبل أي شيء عليكم بإنشاء حساب على الموقع الرسمي لعبة فورت نايت من هنا.
- فإذا امتلكت حساب على الموقع الرسمي للعبة فورت نايت فيمكنك تحميلها مباشرة من خلال Epic Games Launcher.
- فمن شريط البحث قم بكتابة لعبة فورت نايت من ثم القيام بتحميل Epic Games Launcher.
- إذا انتهى التطبيق من التحميل، فقم عزيزي القارئ بحفظ الملف في مكان قريب ويفضل أن يكون على سطح المكتب.
- بعد أن قمت بتحميل لعبة فورت نايت، فقم بتثبيته على الجهاز وسوف تتلقى رسالة على الهاتف التابع لك لكي تقوم بإجراء بعض من التغيرات فقم بالنقر على كلمة نعم.
تنزيل لعبة فورت نايت
اسهل واسرع طريقة لتنزيل لعبة فورت نايت علي جهاز الكمبيوتر
- ومن نافذة مشغل البرنامج قم بالدخول إلى التطبيق وتسجيل الدخول إلى Epic Games.
- وبعد تسجيل الدخول يمكنك البحث عن لعبة فورت نايت، ومن صفحة اللعبة قم بالنقر على Get الموجود في أسفل واجهة الموقع.
- يتم النقر على المكتبة الموجودة في الشريط الجانبي الأيسر، وبعد ذلك قم بالنقر على صورة لعبة فورت نايت الرمادية.
- سوف يسألك عن المكان الذي ترغب في تثبيت لعبة فورت نايت به فقم باختيار سطح المكتب.
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