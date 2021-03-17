نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر احلى الصور بمناسبة عيد الام 2021 Happy Mother’s Day .. كل عيد ام ست الحبايب طيبة في المقال التالي

عمر شويل - جدة نقدم لكم احلى الصور بمناسبة عيد الام، حيث يطلق علي يوم عيد الام باللغة الانجليزية Mother’s Day، هو عيد سنوي يحتفل بيه في جميع دول العالم ومصر والسعودية، يوافق يوم الام يوم 21 مارس لتكريم الأمهات، من خلال موقع “ ثقفني” يسرنا أن نتقدم بخالص التهاني والمباركة لكل الأمهات في تلك اليوم الجليل، لما قدموه من أجل أبنائهن منذ الولادة وحتى الآن.

موعد عيد الام Happy Mother’s Day

يختلف تاريخ عيد الام في جميع دول العالم من دولة لأخرى، فمثلا في العالم العربي يكون اليوم الأول من فصل الربيع أي يوم 21 مارس، أما النرويج فتقيمه في 2 فبراير، أما في الأرجنتين فهو يوم 3 أكتوبر، وجنوب أفريقيا تحتفل به يوم 1 مايو، وفي الولايات المتحدة يكون الاحتفال في الأحد الثاني من شهر مايو من كل عام. وفيه يتم الاحتفال بالأمهات وتكريمهن.

احلي الصور بمناسبة عيد الأم

نقدم إليكم أكبر مجموعة صور وكروت المعايدة بمناسبة عيد الأم لكي يستخدمها رواد السوشيال ميديا علي مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك وانستجرام لكي يتم مشاركة بطاقة تهنئة بعيد الأمهات بشكل كبير بين مستخدمي التطبيقات والمواقع الإلكترونية علي شبكة الأنترنت، من اجل بدء تهاني بمناسبة عيد الأم بالصور الموضحة لكم متابعي موقع ثقفني الإخباري أداناه.

قدمنا لكم مجموعة بسيطة عن اجمل الصور عن عيد الأم وسوف نقوم بنشر المزيد من الكروت والبطاقات في خلال الأيام القليلة المقبلة قبل موعد عيد الأم هذا العام، حتي يتمكن جميع مستخدمي الشبكة حول العالم العربي والإسلامي علي شبكة الأنترنت استخدام المزيد من الصور الجديدة والحصرية لتقديم التبريكات والتهاني لوالدتهم في احتفالهم السنوي عبر موقعكم الإخباري ثقفني، حيث نتمنى لجميع الأمهات عيد سعيد وكل عيد ام ست الحبايب طيبة.