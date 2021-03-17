شوف تخفيضات بنده  الاسبوعية خصم 60% بمناسبة عيد الام

تخفيضات بنده الاسبوعية، هايبر بنده يقوم ببيع العديد من المنتجات الغذائية سواء الأجبان أو اللحوم أو الخضروات أو الفواكه بمختلف أنواعها، ولذلك فهو من المتاجر المفضلة لدي الكثير من مواطني المملكة العربية السعودية.

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عروض هايبر بنده في السعودية بمناسبة عيد الام لهذا العام كل عام وكل ام بالف صحة وسلامة.

عروض بنده الاخيرة وصل سعر الحلاوة الطحينية ماركة الخروف إلى 5 ريال سعودي. تنزيلات بنده الاسبوعية تورتيلا الأمراء وصل سعرها إلى 5 ريال سعودي. خصومات بندة فى عيد الام جبن أبيض كريم هنغاري وصل سعره إلى 5 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية بلغ سعر كيلو الكوسة إلى 3 ريال سعودي. تنزيلات بنده اليوم سعر الكيلو من الذرة وصل إلى 3 ريال سعودي.

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تنزيلات بنده الشهرية سعر الكيلو من الباذنجان وصل إلى 3 ريال سعودي. تخفيضات بنده اليومية سعر كيلو البطاطس وصل إلى 1 ريال سعودي. خصومات بنده اليوم سعر الكيلو من الخس وصل إلى 3 ريال سعودي. عروض بنده الاسبوعية سعر الكيلو من الخيار وصل إلى 3 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية بلغ سعر الفلفل الرومي الأصفر، الأحمر إلى 7 ريال سعودي.

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خصومات وعروض بندة وصل سعر برتقال أبو صرة إلى 3 ريال سعودي. خصومات بندة اليومية بلغ سعر الليمون الكبير إلى 5 ريال سعودي. تنزيلات بنده الاسبوعية بلغ سعر العنب الأحمر الكبير إلى 9 ريال سعودي. تخفيضات بنده الشهرية وصل سعر أفندي أسباني إلى 8 ريال سعودي. عروض بنده اليوم سعر التفاح الأحمر الإيطالي وصل إلى 6 ريال سعودي.

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