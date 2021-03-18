شوف أقوي عروض العثيم بمناسبة عيد الأم خصومات تصل إلى 65%

عروض العثيم ، تعتبر أسواق عبد الله العثيم من أشهر الأسواق في المملكة العربية السعودية، كما أن لدية فروع كثيرة في الكثير من البلدان الأخري، وتأتي عروض العثيم الاسبوعية هذا الأسبوع على الكثير من المنتجات المختلفة بخصومات تصل إلى 65% بمناسبة عيد الأم كل عام وكل أم طيبة وبخير، وتحتوي هذه العروض على عروض العثيم الطازج والكثير من المنتجات الغذائية والأجهزة الكهربائية، وأيضا أدوات المطبخ المختلفة، سارعوا بالشراء للاستفادة من هذه العروض المميزة والحصول على هذه الخصومات الجبارة، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نعرفكم على أقوي عروض العثيم خصومات تصل إلى 65% بمناسبة عيد الأم، علما بأن هذه العروض سوف تستمر هذه الخصومات حتي يوم 23 مارس 2021 ميلاديا، فتابعوني لمعرفة التفاصيل .

عروض العثيم بمناسبة عيد الأم 2021

جوال أيفون 12 برو ماكس ، سعة 128 جيجا بايت، بسعر 4899 ريال سعودي، سعة 256 جيجا بايت، بسعر 5449 ريال سعودي .

عروض العثيم اليوم بمناسبة عيد الأم على جوال سامسونج أي 12، بسعر 629 ريال سعودي .

على جوال سامسونج أي 12، بسعر 629 ريال سعودي . جوال لافا أتش بي 61، سعة 16 جيجا بايت، بسعر 249 ريال سعودي .

تابلت سامسونج تي 515، بسعر 949 ريال سعودي .

شاشة ميكروديجيت ال اي دي 55، بسعر 1499 ريال سعودي .

يقدم العثيم عروض على شاشة شاري أل أي دي 32، بسعر 549 ريال سعودي .

على شاشة شاري أل أي دي 32، بسعر 549 ريال سعودي . شاشة توشيبا أل أي دي 40، بسعر 699 ريال سعودي .

شاشة أرو أل أي دي سمارت 65، بسعر 1949 ريال سعودي .

شاشة أمبيكس أل أي دي 40، بسعر 599 ريال سعودي .

شاشة ارو أل أي دي سمارت 55، بسعر 1449 ريال سعودي .

العثيم عروض اليوم على عصارة حمضيات هومر، بسعر 69 ريال سعودي .

عروض العثيم على المنتجات الغذائية

أنصاف صدور دجاج مجمدة، 2.5 كغ، بسعر 41.95 ريال سعودي، بدلا من 60 ريال سعودي .

دجاج مجمد، 1500 كغ، بسعر 108.95 ريال سعودي، بدلا من 149 ريال سعودي .

عروض العثيم الاثنين على بطاطس مقلية أكثر قرمشه رفيعة، 2.5 كغ، بسعر 15.95 ريال سعودين بدلا من 31.75 ريال سعودي .

على بطاطس مقلية أكثر قرمشه رفيعة، 2.5 كغ، بسعر 15.95 ريال سعودين بدلا من 31.75 ريال سعودي . باميه زيرو 400 جم، بسعر 7.95 ريال سعودي، بدلا من 10.95 ريال سعودي .

زيتون كوبوليفا أسود، بسعر 11.95 ريال سعودي، بدلا من 18.35 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم على تونة المراعي الخضراء خفيف 185 جم، بسعر 16.95 ريال سعودي، بدلا من 20.85 ريال سعودي .

على تونة المراعي الخضراء خفيف 185 جم، بسعر 16.95 ريال سعودي، بدلا من 20.85 ريال سعودي . نقانق دجاج داري بالجبنه 340 جم، بسعر 3.75 ريال سعودي، بدلا من 5.25 ريال سعودي .

أرز أبو سسنبلتين مزة بسمتي هندي، بسعر 59.95 ريال سعودي، بدلا من 67.95 ريال سعودي .

أرز جرين فارمز هندي كلاسيك، 10 كغ، بسعر 69.95 ريال سعودي، بدلا من 88.75 ريال سعودي .

عروض العثيم الرياض على جبن نادك مثلث 8 حبة 120 جم، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 16.25 ريال سعودي .

على جبن نادك مثلث 8 حبة 120 جم، بسعر 9.95 ريال سعودي، بدلا من 16.25 ريال سعودي . سمن مازولا نباتي2 كغ، بسعر 24.95 ريال سعودي، بدلا من 34.50 ريال سعودي .

زيت أبو زهرة دوار الشمس 3 لتر، بسعر 22.75 ريال سعودي .

تخفيضات العثيم للطازج

دجاج التنمية طازج 1000 جم، بسعر 12.50 ريال سعودي .

دجاج فقيه طازج 1100 جم، بسعر 14.75 ريال سعودي .

عروض الطازج العثيم على لحم غنم سنواكي بالعظم طازج ، بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو .

على لحم غنم سنواكي بالعظم طازج ، بسعر 54.95 ريال سعودي للكيلو . لحم حاشي بالعظم طازج، بسعر 34.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم غنم نعيمي بالعظم طازج، بسعر 69.95 ريال سعودي للكيلو .

لحم غنم روماني بالعظم طازج، بسعر 42.95 ريال سعودي للكيلو .

عروض اسواق العثيم اليوم على لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو .

على لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 43.95 ريال سعودي للكيلو . لحم عجل بلدي بالعظم طازج، بسعر 35.95 ريال سعودي للكيلو .

الآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أقوي عروض العثيم خصومات تصل إلى 65% بمناسبة عيد الأم على الكثير من المنتجات المختلفة، وسوف تستمر هذه العروض حتي يوم 23 مارس 2021 ميلاديا، كل عام وكل أم طيبة .