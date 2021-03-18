نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية للأسبوع الثالث بمناسبة شهر رمضان في المقال التالي

تتوالى عروض هايبر بنده مع أقوى التخفيضات على السلع المختلفة ومن بين العروض المتاحة الآن خصومات رائعة على الأجهزة المنزلية وأدوات الطبخ ضمن عروض هايبر ماركت panda الذي يوفر كافة المنتجات والماركات من مختلف أنحاء العالم، حيث تتنوع العروض بأسعار متنوعة حسب نوع المنتج المعروض، وهي فرصة مميزة لشراء هدايا الأم وتجهيز الأدوات اللازمة للطهي خلال العزائم والولائم في شهر رمضان المعظم، وكذلك تسخين وتعبئة أصناف الطعام المختلفة حال الإفطار خارج المنزل. جديد عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية عصارة كينوود بسعر 89 ريال بدلاً من 135 ريال.

احصل على قطاعة مولينكس بسعر 129 ريال بدلاً من 209 ريال.

اشتري فرامة لحم كليك أون من بنده 500 واط بسعر 99 ريال بدلاً من 155 ريال.

غلاية ستانلس ستيل كولين سعة 1.8 لتر بسعر 29 ريال بدلاً من 65 ريال.

غلاية كهربائية ستانلس ستيل تيفال بسعر 129 ريال بدلاً من 189 ريال.

غلاية زجاجية جيباس سعة 1.8 لتر بسعر 55 ريال بدلاً من 79 ريال. قطاعة مع وعاء أبيض رمادي ارايتي بسعر 55 ريال بسعر 145 ريال.

موزع مياه حار وبارد جيباس بسعر 289 ريال فقط بدلاً من 415 ريال.

شواية تيفال متوفرة بسعر 279 ريال بدلاً من 399 ريال.

فرن كهربائي أي تي سي 60 لتر بسعر 239 ريال بدلاً من 469 ريال.

عصارة مولينكس 350 وات بسعر 149 ريال بدلاً من 279 ريال. مجموعة حقائب سفر مكونة من ثلاث قطع متوفرة بسعر 399 ريال بدلاً من 575 ريال.

تلفزيون سكاي وورث 55 بوصة بسعر 1479 ريال بدلاً من 1799 ريال.

تلفزيون إمبكس جلوريا أندرويد 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 899 ريال.

تلفزيون توشيبا 43 بوصة بسعر 799 ريال بدلاً من 1204 ريال.

تلفزيون إمبكس جلوريا 50 بوصة بسعر 1049 ريال بدلاً من 1204 ريال.



يتوفر أيضاً ضمن عروض بنده الأسبوعية خلاط يدوي كليك أون 450 واط بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال.

خلاط كولين 350 واط بسعر 59 ريال بدلاً من 109 ريال.

خلاط يدوي مولينكس 450 وات بسعر 89 ريال بدلاً من 159 ريال.

محضرة طعام جيباس 10 في 1 بسعر 239 ريال بدلاً من 339 ريال.

محضرة طعام مولينكس بسعر 179 ريال بدلاً من 399 ريال.

خلاط يدوي مولينكس بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال.

قلاية تيفال بدون زيت بسعر 299 ريال بدلاً من 659 ريال.

قلاية بدون زيت كولين سعة 4.5 لتر بسعر 249 ريال بدلاً من 495 ريال.

عجانة مولينكس بسعر 499 ريال بدلاً من 949 ريال.

قلاية بدون زيت جيباس سعة 4.2 لتر بسعر 225 ريال بدلاً من 329 ريال.

قلاية بدون زيت فيليبس 1425 وات بسعر 299 ريال بدلاً من 769 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة أجدد عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية للأسبوع الثالث بمناسبة شهر رمضان - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف أجدد عروض هايبر بنده على الأجهزة المنزلية للأسبوع الثالث بمناسبة شهر رمضان على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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