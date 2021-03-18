رسائل تهنئة بعيد الأم… أجمل عبارات وكلمات تهنئة بمناسبة عيد الأم 2021

عيد الأم من الأعياد المختلفة التي لها مكانة خاصة في قلوب كل الأمهات، حيث يحتفل الأبناء بأمهاتهم في هذا اليوم، ويعبرون لهم عن حبهم وتقديرهم لكل ما قدمه لهم في هذا اليوم بشتى الطرق المختلفة، فالأم تقدم باستمرار التضحية لكي يعيش أبنائها في سعادة وراحة بال وتساعد الأبناء لتحقيق أحلامها، ومهما فعلنا لم نستطيع أن نكرم ونعوض أمهاتنا على ما قام به لنا، وفي الغالب يبحث الكثيرون عن بعض الكلمات والرسائل الخاص بعيد الأم التي تعبر عن مدى حب الأم والتقدير لها، حيث يتم الاحتفال بعيد الحب في يوم 21 من شهر مارس في كل عام.

رسائل تهنئة بعيد الأم

الكلمات لم تكون هي المعبرة عن الحب الكبير الذي يمتلكه الأبناء في قلوبهم لأمهاتهم ولكنها أصبحت طريقة سهلة لتقديمها للأمهات في هذه المناسبة، من خلال إرسال رسائل تهنئة عيد الأم للأمهات عبر رسائل الواتس ساب والماسنجر والرسائل النصية عبر الهاتف المحمول، ومن بين تلك الكلمات:

لا يوجد لغة في العالم يمكن أن تعبر عن حبي يا أمي فأنتي مثل النجوم التي تنير لي الطريق دوماً.

حبك يا أمي هو الوقود الذي يدفعني لأفعل المستحيل في حياتي.

مرت سنة بكل ما فيها وجت سنة أحلى ما فيها إنك لسة معايا فيها.

لو كان عندي كتير هموم وكان عندي شغل بالكوم بين حضنك كل شيء بيهون.

بحبك يا أمي وهمي رضاكي يا أغلي من عرفت بعمري وحياتي.

أمي دنيتي معاك حلوة وفي شفاهي إنتِ غنوة وفي يومك يا أجمل وردة لو أقدر هديك عمري فدوة.

أمي يارب تكوني سالمة سنة بعد سنة. واحتفل بيومك كل سنة أجمل سنة بهد سنة.

كلمات وعبارات تهنئة عيد الأم