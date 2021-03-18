أجمل صور عيد الام وأجمل رسائل التهنئة Happy Mother Day 2021

عيد الام ، لقد أقترب موعد عيد الأم كل عام وكل أم طيبة وبخير فهي نعمة وهبها الله لنا، يا رب لا تحرم أي شخص من أمه لأننا لا نسوي أي شئ بدون الأم، فالأم هي السند والأمان والحب والطيبة والطمأنينة، لا تبخل أي أم بمجهودها ولا بحياتها ولا بصحتها على أبناءها، بل دائما ما تبذل قصاري جهدها فقط لكي تري أبناءها سعداء وفي أفضل حال، ومع أقتراب موعد يوم الأم يبحث كل شخص عن أفضل هدية ممكن أن يقدمها لأمة تقديرا منه لها وتقديرا منه لمجهودها وحبها الذي تعطيه بدون أي مقابل، واليوم من خلال موقع ثقفني سوف نقدم لكم أجمل الصور ورسائل التهنئة بمناسبة عيد الأم Happy Mother Day 2021 وكل عام وكل أم طيبة .

أجمل صور عيد الام 2021

بدأ الاحتفال بهذه المناسبة في مصر أولا ثم أنتشر الاحتفال به في الوطن العربي كله، وكان هذا بفضل أقتراح أمين علي مؤسس جريدة أخبار اليوم على أخيه مصطفي أمين ، وكان هذا الاقتراح عبارة عن نشر مقاله خاصة في الجريد عن يوم الام والاحتفال به تقديرا منا لكل أم، متى عيد الام ؟ هو في يوم 21 مارس من كل عام واصبح هذا اليوم هو يوم رسمي للاحتفال به، وسوف نعرض لكم أفضل صور عن عيد الام 2021 عيد ام سعيد لكل أمهات العالم :

أفضل رسائل التهنئة بمناسبة عيد الام 2021

سوف نعرض لكم أفضل عبارات عن عيد الام كل عام وكل أم طيبة وبخير :

بحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكى، يا أغلى وأحلي من عرفت بعمري وحياتي .

أمي يا رب تكوني سالمة سنه بعد سنه، وأحتفل بيومك كل سنه أجمل من سنه .

سامحيني لو كنت عنك غايب، يا أمي يا ست الحبايب، لو كان عندي كثير هموم، وكان عندي الشغل بالكوم، بين حضنك كل شئ بيهون .

لو كان بإستطاعتي أن أبقي شئ في هذه الحياة على نفس الوتيرة، لاخترت أن تكون أمي معي دائما .

أمي يا بسمتي الحلوة، ويا أحلي لحن وارق غنوة، أهديك قلبي في عيدك وأروح لك فدوة .

أمي يا أول ما نطقته شفتاي، أمي يا مرهم الروح الذي دائما يزيل جروح الزمن، أمي يا نبع الحنان، يا رمز العطاء، أمي أنتي شمعة حياتي، أمي أنتي رفيقة دربي، أمي أحبك، أمي يا من تمنح الأمان، يا حضنا دافئ، أمي أقولها بكل فخر واعتزاز عيد سعيد، وكل عام وأنتي حبيبتي يا أمي .

أمي لا يوجد ما يكفي من العناق والقبلات لكي تظهر لك كم أنا أحبك .

والآن قد نكون وصلنا لنهاية هذا المقال الذي قدمنا فيه لكم أجمل صور عيد الام وأجمل رسائل التهنئة Happy Mother Day 2021، كل عام وكل أم بخير .