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أفضل الطرق لغسيل السجاد ، من المهام الشاقة في تنظيف البيت هو تنظيف السجاد، وخاصة إذا كان في البيت أولاد صغار، فيكون تنظيف السجاد يحتاج إلي مجهود أكثر ولذلك سوف أذكر لكم بعض الطرق والوصفات التي توفر عليكي الكثير من المجهود والوقت تابعوا معانا أفضل وصفات لغسيل السجاد أفضل الطرق لغسيل السجاد وأزاله أصعب البقع

طريقة تنظيف السجاد باستخدام الخل الأبيض يمكننا تنظيف السجاد عن طريق إحضار كوب من الخل الأبيض وكوب من البرسيل، ويتم تبليل السجادة بالماء جيدا .

عن طريق إحضار كوب من الخل الأبيض وكوب من البرسيل، ويتم تبليل السجادة بالماء جيدا . نقوم بسكب هذا الخليط على السجادة و نحك جيدا بالفرشاة المخصصة لغسيل السجاد ثم يتم غسل السجادة بالماء . تنظيف السجاد باستخدام البيكنج صودا نضيف نصف كوب من البيكنج صودا علي كوب من البرسيل.

نبلل السجادة بالماء ثم نرش عليها البيكنج صودا مع البرسيل ونتركها لمدة نصف ساعة، حتى تتفاعل البيكنج صودا وتزيل البقع من السجاد .

نشطف السجادة بالماء ونتركها حتى تجف . طريقة تنظيف السجاد من غير ماء نحضر طبق ونضع فيه بريل غسيل الأطباق ونضيف عليه كمية مناسبة من الماء.

ونحضر قطعة من القماش ونبللها بالخليط ونمرر الخرقة على مكان البقعة.

ونحك جيدا حتى تزيل البقعة من مكانها . أفضل الطرق لغسيل السجاد بطريقة سهلة جداا من المشاكل التي تواجه كل سيدة في منزلها هو صعوبة تنظيف السجاد الفرو.

الفرو. لأنه من أنواع السجاجيد التي يجب أن نتعامل معها بحظر شديد حتى لا نتسبب في تلفها .

والطريقة هي إحضار كوبين من الماء وربع كوب من الخل لأبيض وربع كوب من كربونات الصوديوم، ونقلبهم جيدا .

نحضر خرقة من القماش ونبللها ثم نمررها علي السجاد علي اتجاه واحد ونستمر هكذا حتى نحصل علي نتيجة مرضية . الوسوم عمر شويل - جدة أفضل الطرق لغسيل السجاد وأزاله أصعب البقع بدون ماء على الناشف - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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