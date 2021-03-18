موعد شهر رمضان الكريم 1442 وكيف تثبت رؤية الشهر المعظم في مختلف الدول

نعرض لكم موعد شهر رمضان الكريم 1442 والذي يهل علينا قريباً وينتظره جميع المسلمون في شتى بقاع الأرض، حيث أنه أفضل شهور السنة على الإطلاق وأفضلها عند الله، والمسلمون ينتظرون حلول وقدوم شهر القرآن شهر تفتح فيه الجنان وتغلق النيران وتصفد الشياطين، شهر يزداد فيه العمل الصالح، شهر القيام والصيام والزكاة، شهر مبارك، حيث يتساءل الجميع عن أول أيام الشهر المبارك في جميع الدولة العربية، وكم ستبلغ عدد ساعات الصيام ومواعيد الصيام والإمساك، نكتب سيحل علينا عيد الفطر المبارك.

موعد شهر رمضان 1442

منذ أيام هل علينا شهر شعبان المبارك بانتهائه يبدأ شهر رمضان المبارك، ووفقا للحسابات الفلكية أن غرة شهر رمضان ستكون يوم ١٣ من شهر أبريل لعام ٢٠٢١، وأنه في هذا العام سيأتي مكتملا ليصوم المسلمون ثلاثون يوماً، ليكون آخر أيام شهر رمضان المبارك موافقا ١٢ من مايو ٢٠٢١، وأن يوم ١٣ مايو هو أول أيام عيد الفطر المبارك، أطال الله في أعمارنا وبارك فيها ليبلغنا رمضان المعظم، وأن نكون فيه من المقبولين والعابدين الشاكرين وأن يبلغنا عيد الفطر غير فاقدين ولا مفقودين وأن يعيده على الأمة الإسلامية بالخير واليمن والبركات.

كيف تثبت رؤية شهر رمضان

تثبت رؤية هلال شهر رمضان من خلال الحسابات الفلكية والتي أكدت أن بدايته يوم ١٣ أبريل ٢٠٢١ إلا أن الأمر لا يقف عند هذا الحد بل يتم استطلاع الشهر من قبل اللجان المختصة لذلك في معظم الدول العربية في اليوم الأخير من شهر شعبان مستخدمين في ذلك أجهزة الاستطلاع المتطورة وأن يكون ذلك في أماكن مختلفة من أقطار الدولة، وبمشاهدة ولود خلال شهر رمضان ويتأكد حلول غرة الشهر المبارك، أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة.