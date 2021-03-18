هل يجوز دعاء الاستخارة بدون صلاة

دعاء الاستخارة الصحيح

دعاء الاستخارة الصحيح وفيه يبدأ المستخير بالثناء على الله -سبحانه- وحمده، ويصلّي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأفضل صيغ الصلاة على النبي هي الصلاة الإبراهيمية التي تُقال بتشهّد الصلاة، ثم قراءة دعاء الاستخارة الوارد في الحديث ، وهو : «إِذَا هَمَّ أَحَدُكُمْ بِالأَمْرِ فَلْيَرْكَعْ رَكْعَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ الْفَرِيضَةِ ثُمَّ لِيَقُلْ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْتَخِيرُكَ بِعِلْمِكَ وَأَسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ وَأَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ، فَإِنَّكَ تَقْدِرُ وَلا أَقْدِرُ وَتَعْلَمُ وَلا أَعْلَمُ وَأَنْتَ عَلامُ الْغُيُوبِ اللَّهُمَّ فَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ هَذَا الأَمْرَ ثُمَّ تُسَمِّيهِ بِعَيْنِهِ خَيْرًا لِي فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ قَالَ أَوْ فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي فَاقْدُرْهُ لِي وَيَسِّرْهُ لِي ثُمَّ بَارِكْ لِي فِيهِ اللَّهُمَّ وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّهُ شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي أَوْ قَالَ فِي عَاجِلِ أَمْرِي وَآجِلِهِ فَاصْرِفْنِي عَنْهُ [واصرفه عني ] وَاقْدُرْ لِي الْخَيْرَ حَيْثُ كَانَ ثُمَّ رَضِّنِي بِهِ».

دعاء الاستخارة الصحيح ، فيه إذا وصل لقول «اللَّهُمَّ إِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ» يسمّي حاجته، كأن يقول: اللهم إن كنت تعلم أن زواجي من فلانة بنت فلان، أو سفري إلى هذا البلد، أو غير ذلك، ثم يكمل دعاءه ويقول "خَيْرٌ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي.."، فإذا وصل إلى الشق الثاني من الدعاء فقال: "وَإِنْ كُنْتَ تَعْلَمُ أَنَّ هَذَا الأَمْرَ"، يفعل نفس الشيء ويسمّي حاجته ثم يكمل قوله: "شَرٌّ لِي فِي دِينِي وَمَعَاشِي وَعَاقِبَةِ أَمْرِي.."، إلى آخر دعاء الاستخارة .

دعاء الاستخارة للزواج

دعاء الاستخارة للزواج هو نفس صيغة دعاء صلاة الاستخارة فيقول فيه: "اللهم ان كنت تعلم ان زواجي من فلانة بنت فلانة ويقول( اسمها ) خير لي في ديني ودنياي وعاقبة أمري فيسره لي ثمّ يُكمل الدعاء بقول: (خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي ويسّره لي ثمّ بارك لي فيه)، ثمّ يُعيدها في الجزء الثاني من الدعاء، فيقول: (وإِن كنت تعلم أنّ هذا الأمر شرّ لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري)، ومثل ذلك تفعل الفتاة التي تقدّم لخِطبتها أحد الشبّان، ثمّ يمضي للأمر الذي استخار الله فيه، والرؤيا في المنام بعد الاستخارة ليست شرطًا للردّ على الاستخارة، ويجوز للمُستخير أن يُعيد صلاة الاستخارة إن لم يتبيّن له شيء ولم يترجّح أمر على آخر.

دعاء الاستخارة هل يجوز أن يقال بدون صلاة؟

كان الصحابة رضوان الله عليهم يستخير أحدهم في شراك نعله، فهل يكفينا أن نصلي مرة واحدة في الصباح نستخير لأمور حياتنا كلها؟

وما هو الأفضل الاستخارة لكل أمر على حدة أم لكل الأمور؟

فإن الأصل والسنة أن يستخير المسلم بالصلاة والدعاء، وأن يكون ذلك في كل أمر يهمه أو يقدم عليه مما يحتاج إلى الاستخارة، لقول جابر رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها... الحديث رواه البخاري.

ولا مانع أن يستخير بدعاء الاستخارة وحده أو غيره من الأدعية إذا تعذرت عليه الصلاة، وخاصة في أوقات المانع كالحيض والنفاس والانشغال.. فهذا نوع من الدعاء المشروع في كل وقت وعلى كل حال.

والأفضل في الاستخارة أن تكون على الكيفية التي علمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه، ففي صحيح البخاري وغيره عن جابر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة في الأمور كلها كالسورة من القرآن يقول: إذا هم أحدكم بالأمر فليركع ركعتين من غير الفريضة، ثم ليقل: اللهم إني استخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، واسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام الغيوب، اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر (ويسميه) خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله فاقدره لي، ويسره لي، ثم بارك لي فيه، وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري، أو قال: عاجل أمري وآجله، فاصرفه عني واصرفني عنه وأقدر لي الخير حيث كان، ثم رضني به. رواه البخاري.

والله أعلم.

المصادر:

- موقع محتويات:

https://mhtwyat.com/%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%a9/

https://mhtwyat.com/%d9%87%d9%84-%d9%8a%d8%ac%d9%88%d8%b2-%d8%af%d8%b9%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d8%ae%d8%a7%d8%b1%d8%a9-%d8%a8%d8%af%d9%88%d9%86-%d8%b5%d9%84%d8%a7%d8%a9%d8%9f/

- الموقع الرسمي للإمام ابن باز:

https://binbaz.org.sa/fatwas/17725/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A8%D8%AF%D9%88%D9%86-%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%A9-%D8%B1%D9%83%D8%B9%D8%AA%D9%8A%D9%86-%D9%88%D9%83%D9%8A%D9%81%D9%8A%D8%AA%D9%87%D8%A7-%D9%84%D9%84%D8%AD%D8%A7%D9%89%D8%B6-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B3%D8%A7%D8%A1