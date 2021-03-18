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افكار هدايا عيد الام بسيطة 2021 يبحث عدد كبير من الأبناء عن أفكار هدايا مميزة وبسيطة للأم لتقديمها للأم في عيد الأم حيث إن عيد الام يقترب موعده، ومع اقترابه يزداد البحث من جانب الكثير من الأبناء عن أفكار هدايا عيد آلام بسيطة ليقوموا بتقديمها للأم في عيد ميلادها فهو من الأيام الجميلة التي تكون مصدر سعادة للأمهات وذلك لأن الأبناء تقوم بتقديم الهدايا وبطاقات التهنئة للأم، ولكن هناك الكثير من الأبناء لا يعلمون ما هي أفضل الهدايا التي يمكنهم تقديمها للأم لذلك نقدم لكم في هذا الموضوع افكار هدايا مميزة وبسيطة يمكن للأبناء تقديمها.
افكار هدايا عيد الام بسيطة 2021
يمكن للأبناء تقديم هدايا بسيطة للام فلن يضر الابن إلى تقديم هدايا باهظة الثمن وهناك الكثير من الهدايا الجميلة التي يمكن تقديمها للأم وتكون مفيدة بالنسبة للأم ونقدم لكم أفكار مميزة للغاية لعام 2021:
- يمكنك تقديم كتاب مميز يحتوي على عدد من القصص المؤثرة والجميلة عن الأمهات وما فعلته من أجل أبنائها وتحمل المتاعب والصعوبات.
- مج منقوش أو سادة مكتوب عليه اسم الأم وعبارات جميلة تعبر عن حب الابن أو الفتاة للام.
- صندوق زجاجي ملون يحتوي علي ورق ملون بة رسائل مميزة وجميلة تكتب للأم.
- وسادة سادة بيضاء يكتب عليه اسم الأم وعبارة جميلة مكتوبة للام تدل على حب الأبناء للام.
- يمكنك تقديم مستلزمات التي يحتاجها المطبخ للأم مثل حامل صغير للأكواب.
- تقديم صندوق يحتوي على مجموعة مميزة من مستحضرات التجميل والعطور.
- يمكنك تقديم طرح ذات استايل وأشكال مميزة وجديدة إذا كانت الام محجبة.
- إذا كانت الوالدة محبة للتسوق فيمكنك تقديم لها هدايا مميزة مثل الحقائب وغيرة من الهدايا الجميلة.
- يمكنك شراء هاتف جديد إذا كانت تحتاج إلى هاتف.
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