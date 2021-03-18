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عمر شويل - جدة أشكال مذهلة لعمل كروت معايدة لتهنئة ست الحبايب في عيد الأم ، تُعد الأم أعظم مخلوق على وجه الأرض، فهى نبع الحنان والمعنى الحقيقي للعطاء والخير دون انتظار أى مقابل، هى مَنْ تلجأ إليها وقت الشدة والصعوبات تجدها بانتظارك تضحي بنفسها من أجلك وتزيل الهموم من صدرك لتكمن داخلها بدلاً منك، وتبذل قصارى جهدها لتشعرك بالطمأنينة والأمان، هى أول مَنْ يفرح لك ويواسيك في أحزانك، فالجنة تحت أقدام الأمهات، فالأم هى أحن وأجمل إنسانة في الوجود.

أشكال مذهلة لعمل كروت معايدة لتهنئة ست الحبايب في عيد الأم

تأتي فكرة الاحتفال بعيد الأم بداية من قديم الزمان، حيث كانت تحتفل به اليونان وكان يُسمى عندها عيد كوبيلي، ويحمل اسم هيريا في الحضارة الرومانية القديمة، وعرف بعيد الأم في العصور الوسطى بأوروبا، وكانت المؤلفة جوليا وورد هاوي هى أول مَنْ اقترحت الاحتفال بعيد الأم في كل عام في أمريكا 1872.

كان قاسم أمين مؤسس جريدة أخبار اليوم قد اقترح على أخيه علي أمين ضرورة الاحتفال بعيد الأم، ونالت الفكرة على اعجاب واستحسان الكثيرين وحُدد يوم الواحد والعشرين من شهر مارس يومًا سنويًّا دائمًا للاحتفال بعيد الأم.

حيث يشغل عيد الأم بال الكثيرين من مواطني العالم العربي بأكمله، حرصًا منهم على إحضار الهدايا المتنوعة وإثبات مدى حبهم لأمهاتهم، فيتم تخصيص هذا اليوم للاحتفال والخروج خاصة الذين بينهم مسافات طويلة تفصلهم عن مشاركة أمهاتهم في شئون الحياة اليومية.

طريقة عمل كروت معايدة في عيد الأم

يبدع الكثيرون في التفنن في صنع كروت المعايدة الخاصة بالمناسبات السنوية كعيد الأم، وأعياد الميلاد، وعيد شم النسيم والعديد من الأعياد والمناسبات الاجتماعية الأخرى، وهناك مَنْ يريدون معرفة الطريقة الصحيحة لصنع هذه الكروت، فمن الممكن عمل كروت معايدة بأشكال مختلفة عن طريق اللجوء إلى الورق الملون بألوان مختلفة كاللون الأحمر أو الأزرق أو الأخضر أو الأصفر أو باستخدام لونين مختلفين متناسقين، حتى تحصل على كارت معايدة رائع ينال اعجاب واستحسان الكثيرين.

هناك أدوات معينة لا يمكن الاستغناء عنها عند صنع كروت المعايدة، فلابد من استخدام ( المقص، ورق ملون، خيط، أقلام تلوين، لزق أو صمغ أو مسدس شمع )، عن طريق قص بعض الأشكال المحببة لديك كشكل فراشة أو وردة أو قلب أو …. وغيرها من الأشكال الأخرى المستحسنة لديك، واستخدام الألوان لتلوينها وتجميلها.

أشكال لعمل كروت معايدة في عيد الأم

تتميز كروت المعايدة بالكثير من الصور والأشكال المفضلة لدى البعض، ومن خلال السطور القادمة سنعرض لكم هذه الصور والأشكال للاقتباس بها في عمل كروت المعايدة.

فمن الممكن استغلال هذه الصور والأشكال في عمل المزيد من كروت المعايدة الخاصة في كافة المناسبات الاجتماعية وليس عيد الأم فقط، فمن الممكن استغلالها في عمل كروت معايدة لتهنئة زميلك سواء في مناسبة عيد ميلاد أو لمناسبة أخرى كالنجاح والزفاف وغيرها من المناسبات الاجتماعية السعيدة.