هدايا عيد الأم 2021..اعرف الهدية المناسبة من خلال الأبراج وأجمل رسائل تهنئة

يهل علينا عيد الأم في الأيام المقبلة، حيث يُعتبر عيد الأم هو واحدٌ من الأعياد التي يحتفل بها الجميع في كافة أنحاء البلاد، يهل علينا عيد الأم في مصر يوم 21 مارس لهذا العام 2021، وبالتالي يلزم علينا تقديم الهدايا ورسائل التهنئة امتنانا وتعبيراً منا علي حبنا له حباً جماً، نشارك معكم خلال هذه المقالة، كيف تختار هدية عيد الأم وفقاً لبرجها، وفي النهاية تجدون رسائل وصور تهنئة.

هدايا عيد الأم 2021..اختيار الهدية وفقاً للبرج

نُشارك معكم في الفقرات التالية بشكل منسق الهدية الملائمة لكل برج علي حدة:

برج الحمل: أكثر محبةً للزهور والعطر، وهو ما يجعلها في غاية السعادة، لذا يُفضل إهدائها (باقة زهور، أو قنينة عطر) برج الثور: تحببن المشغولات اليدوية والأكلات كذلك، فهي مهتمة بكل ما هو عصري في عالم الطهي برج الجوزاء: أكثر الأمهات حرصاً علي استعمال مواقع التواصل الاجتماعي، فيُفضل إهدائهن هاتف محمول، أو جهاز لابتوب أو كمبيوتر برج الأسد: يعشقن ارتداء الذهب، وكل ما هو غالٍ قيمته من الناحية المادية برج العذارء: يعشقن منتجات العناية برشاقة الجسم برج الميزان: يحببن منتجات عناية البشرة بشكل خاص برج العقرب: يُردن الهدايا الثمينة القيمة برج القوس: تعشق الذهاب للأماكن الجديدة، فيُفضل التنزه معها برج الجدي: تحب هدية ساعات اليد لأهمية الوقت بالنسبة لها برج الحوت: يحببن مستحضرات التجميل

أحلي رسائل عيد الأم 2021

بالطبع لا يُمكن الاكتفاء بإعطاء الهدايا لأمهاتنا فقط، بل إن البعض منا يود أن يجعل التهنئة رسمية، أو حتي يرغب في إرسال رسالة لها، أو نشرها كحالة أو منشور علي مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة، وفيما يلي أبرز رسائل عيد الأم لعام 2021:

أحبك يأ أمي، كل ما يهمني في هذه الدنيا هو رضاكي، فأنت أغلي من تمكنت من معرفته في عمري وحياتي بالكامل

أمتلك قلباً غير قاسي، وعقلاً لا ينسي، وأمتلك أماً بدونها لا يكون لي قيمة

إنني قطعة من قلبك، وأنت كل القلب يا أمي

أغلي ما في الكون، طاب يومك أحلي وأجمل يوم، وأن نكون متجمعين حولك دوماً

أمي بحر الحب والعطاء، هي من سكنت أعماق وجداني

صور تهاني عيد الأم 2021

أما فيما يلي فإننا نُشارك معكم بعضاً من أجمل صور تهاني عيد الأم 2021.