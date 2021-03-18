نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية حتى 23 مارس في المقال التالي

عمر شويل - جدة هايبر بنده ، مجموعة عروض هايبر بنده الأسبوعية، باقة كبيرة من عروض شهر رمضان الكريم، عروض بنده ذات باع كبير داخل المملكة العربية السعودية، يمتلك قاعدة عملاء واسعة، العروض سارية من 17 مارس الموافق 4 شعبان إلى 23 مارس الموافق 10 شعبان، مسحوق الكاسترد فوستر كلاركس (450 جرام) 2+1 بسعر 15.50 ريال بدلا من 23.25 ريال، جبنة مربعات كيري (2×432 جرام) بسعر 22.95 ريال بدلا من 34.95 ريال، أرز مزة بسمتي الشعلان 5 ك بسعر 26.95 ريال بدلا من 40.50 ريال، مرقة دجاج ماجي (24×20 جرام) بسعر 35.90 ريال بدلا من 53.85 ريال، لحم تونا خفيف بالزيت النباتي ألوها (185 جرام) / لحم تونا كاليفورنيا (170 جرام) 3 حبات بسعر 11.95 ريال بدلا من 20.85 ريال، حليب مجفف كامل الدسم نيدو (2.25 ك) بسعر 46.95 ريال بدلا من 76.95 ريال.

عروض اللحوم اليوم

هايبر بنده ، مفروم بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 22.95 ريال، قطع جمل بالعظم 1 ك بسعر 29.95 ريال، لحم جمل بدون عظم 1 ك بسعر 37.95 ريال، نقانق / كفتة بقري كولومبي 1 ك بسعر 26.95 ريال، مكعبات لحم بقري برازيلي / كولومبي 1 ك بسعر 24.95 ريال، مرتديلا بقري قليل الدسم بالزيتون / سادة بيبي 1 ك بسعر 19.95 ريال بدلا من 33.95 ريال، مرتديلا الدجاج سادة أو بالزيتون امريكانا 1 ك بسعر 34.95 ريال بدلا من 41.50 ريال.

أقوى عروض الأسبوعية

دجاج فقيه للحبة بسعر 12.95 ريال بدلا من 16.25 ريال، سيقان دجاج طازجة الوطنية (450 جرام) بسعر 6.75 ريال بدلا من 10.75 ريال، فيليه صدور الدجاج اليوم (450 جرام) بسعر 17.75 ريال بدلا من 20.75 ريال، دجاجة كاملة متبلة مكسيكية اليوم (800 جرام) بسعر 10.75 ريال بدلا 18.25 ريال، شاورما دجاج اليوم (400 جرام) بسعر 15.95 ريال بدلا من 19.50 ريال، دجاجة كاملة متبلة بالكاري اليوم (800 جرام) بسعر 14.95 ريال بدلا من 18.25 ريال، دجاجة كاملة متبلة تندوري اليوم (800 جرام) بسعر 14.50 ريال بدلا من 17.50 ريال.

أخر عروض هايبر بنده

جبنة رومي جرين لاند 1 ك بسعر 34.95 ريال بدلا من 51.95 ريال، حلاوة طحينية سادة الجميل 1 ك بسعر 11.95 ريال بدلا من 21.95 ريال، خليط زبدة غير مملحة 1 ك بسعر 7.95 ريال بدلا من 17.25 ريال، جبنة إيدام / جودا بريزيدن 1 ك بسعر 34.95 ريال بدلا من 66.95 ريال، جبن أبيض كريم / فيتا / دمياطي دومتي 1 ك بسعر 14.95 ريال، جبن قليل الدسم هايلاند قريش 1 ك بسعر 18.95 ريال بدلا من 22.75 ريال، جبنة موزاريلا قالب حلواني 1 ك بسعر 24.95 ريال بدلا من 39.95 ريال.