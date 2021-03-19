نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض أسواق التميمي بالسعودية العرض الأسبوعي في المقال التالي
عروض أسواق التميمي بالسعودية على احتياجات الأسرة من مقاضي أسبوعية أو شهرية بأقل الأسعار وأفضل جودة ومنها 900 جم من ورق العنب ب 24.95 ريال، باستا أصناف متنوعة العلالي ب 9.50 ريال، معجون الطماطم العلالي 8 حبات ب 9،75 ريال، مسحوق عصير برتقال أناناس ب 36،95 ريال، كريمة خفق ب 12.95 ريال، لحم غنم نيوزيلاندي ب 29.95 ريال، لحم عجل نيوزيلاندي ب 34.95 ريال، بودرة الحليب انكور 2.5 كيلو ب 47،95 ريال، 5 كيلو أرز كالروز ب 20،95 ريال، برجر سيجنتشر ب 34،95 ريال، نقانق ألماني ب 29،95 ريال، دجاج البارميزان للشواء ب 29،95 ريال، برجر دجاج بالبقسماط ب 29،95 ريال، كباب دجاج بالبقسماط ب 29،95 ريال، سمك صافي ب 7،95 ريال، سمك شعري صغير ب 9،95 ريال، سمك بوري ب 14،95 ريال.
عروض أسواق التميمي بالسعودية العرض الأسبوعي
تفاح أحمر إيطاليا ب6،95 ريال، جوز هند صغير تايلاند ب 5،95 ريال، أناناس الفلبين ب 6،95 ريال، كمثري روزماري جنوب أفريقيا ب 6،95 ريال، ثوم الصين 400 جم ب 2،75 ريال، عنب أبيض الهند ب 3،95 ريال، باذنجان السعودية ب 1،95 ريال، كوسا السعودية ب 2،95 ريال، جزر السعودية ب 2،95 ريال، ليمون أخضر فيتنام ب 6،45 ريال، كيك صغير أوبرو شوكولاتة ب 25،95 ريال، كب كيك الفانيلا ب6،95 ريال، كعك الفلول السوداني ب 13،95 ريال، خبز فلبيني ب 4،95 ريال، بيتزا وسط أصناف متنوعة ب 9،95 ريال.
عروض التميمي الأسبوعية
جبن عكاوي الهنا ب 23،95 ريال، زيتون سوري ب 15،95 ريال، لبنة كامل ب 14،95 ريال، جبن مصري ب 9،95 ريال، صلصة جبنة تشيدر ب 17،95 ريال، ورق عنب صيني ب 12،95 ريال، جبن إمتثل فرنسي ب 41،95 ريال، دجاج شواية ب 14،95 ريال، سلطة تونة ب 17،95 ريال، تمر ب 10،50 ريال، أناناس مجفف ب 16،95 ريال، تمر عجوة المدينة ب 23،50 ريال، قهوة مثلجة سوداء ب 12،25 ريال، زبادي يوناني ب 9،50 ريال، جبنة حلوم ب 7،95 ريال، زيت عضوي نادك ب 19،95 ريال، لبن عيران طازج ب 5،50 ريال.
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