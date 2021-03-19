شوف عروض أسواق التميمي بالسعودية العرض الأسبوعي

عروض أسواق التميمي بالسعودية على احتياجات الأسرة من مقاضي أسبوعية أو شهرية بأقل الأسعار وأفضل جودة ومنها 900 جم من ورق العنب ب 24.95 ريال، باستا أصناف متنوعة العلالي ب 9.50 ريال، معجون الطماطم العلالي 8 حبات ب 9،75 ريال، مسحوق عصير برتقال أناناس ب 36،95 ريال، كريمة خفق ب 12.95 ريال، لحم غنم نيوزيلاندي ب 29.95 ريال، لحم عجل نيوزيلاندي ب 34.95 ريال، بودرة الحليب انكور 2.5 كيلو ب 47،95 ريال، 5 كيلو أرز كالروز ب 20،95 ريال، برجر سيجنتشر ب 34،95 ريال، نقانق ألماني ب 29،95 ريال، دجاج البارميزان للشواء ب 29،95 ريال، برجر دجاج بالبقسماط ب 29،95 ريال، كباب دجاج بالبقسماط ب 29،95 ريال، سمك صافي ب 7،95 ريال، سمك شعري صغير ب 9،95 ريال، سمك بوري ب 14،95 ريال.

عروض أسواق التميمي بالسعودية العرض الأسبوعي

تفاح أحمر إيطاليا ب6،95 ريال، جوز هند صغير تايلاند ب 5،95 ريال، أناناس الفلبين ب 6،95 ريال، كمثري روزماري جنوب أفريقيا ب 6،95 ريال، ثوم الصين 400 جم ب 2،75 ريال، عنب أبيض الهند ب 3،95 ريال، باذنجان السعودية ب 1،95 ريال، كوسا السعودية ب 2،95 ريال، جزر السعودية ب 2،95 ريال، ليمون أخضر فيتنام ب 6،45 ريال، كيك صغير أوبرو شوكولاتة ب 25،95 ريال، كب كيك الفانيلا ب6،95 ريال، كعك الفلول السوداني ب 13،95 ريال، خبز فلبيني ب 4،95 ريال، بيتزا وسط أصناف متنوعة ب 9،95 ريال.

عروض التميمي الأسبوعية

جبن عكاوي الهنا ب 23،95 ريال، زيتون سوري ب 15،95 ريال، لبنة كامل ب 14،95 ريال، جبن مصري ب 9،95 ريال، صلصة جبنة تشيدر ب 17،95 ريال، ورق عنب صيني ب 12،95 ريال، جبن إمتثل فرنسي ب 41،95 ريال، دجاج شواية ب 14،95 ريال، سلطة تونة ب 17،95 ريال، تمر ب 10،50 ريال، أناناس مجفف ب 16،95 ريال، تمر عجوة المدينة ب 23،50 ريال، قهوة مثلجة سوداء ب 12،25 ريال، زبادي يوناني ب 9،50 ريال، جبنة حلوم ب 7،95 ريال، زيت عضوي نادك ب 19،95 ريال، لبن عيران طازج ب 5،50 ريال.