نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أجدد عروض شهر رمضان من اكسترا على الأجهزة المنزلية والشاشات في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع قدوم شهر رمضان المبارك أعاده الله علينا بالخير واليمن نقدم أجدد عروض اكسترا على الأجهزة المنزلية والشاشات والتقنيات المنزلية بأسعار تنافسية للغاية، حيث أطلق اكسترا عروضها بمناسبة الشهر الكريم على كل من الشاشات وأجهزة الألعاب والأجهزة المنزلية كالثلاجات وأدوات المطبخ وأجهزة التكيف وأدوات صنع القهوة والغسالات وأجهزة الكمبيوتر واللاب توب والهواتف المحمولة والكاميرات والتابلت وغيرها الكثير وبجانب الهدايا الحصرية مثل خصم 20% على حجزات الفنادق والطيران عند الشراء من اكسترا، واشتراك في قنوات OSN مجانًا عند شراء شاشة 40 بوصة أو أكبر، بجانب خدمات التقسيط والدفع بعد العيد والعديد من العروض المذهلة.

أجدد عروض شهر رمضان من اكسترا

أولًا شاشات التلفزيون : سامسونج وLG وسوني بضمان وأفضل المميزات مع خدمات منزلية وضمان ضد الكسر وانسكاب السوائل وجهاز بديل مؤقت خلال فترة الإصلاح مع عروض باقات الاشتراكات في قنوات OSN مجانًا عند شراء شاشة 40 بوصة أو أكبر.

ثانيًا اكسسورات التلفزيون: وتشمل الطاولات وبراتيك حامل التلفزيون وحامل شاشة الألعاب والكابلات والريموت وغيرها.

ثالثًا الألعاب : من جميع الماركات بأجدد وأحدث الأجهزة وبأسعار تنافسية .

رابعًا أجهزة التكييف: مع خدمة منزلية وقطع غيار أصلية ومضمونة وجهاز بديل في حال إصلاح جهازك، ويوجد خدمات صيانة التكييف وإزالة الأتربة والأوساخ ابتداء من 159 ريال.

بإمكانك الحصول على كارت سباكيز بقيمة 250 ريال لكل 1000 ريال مشتريات من الأجهزة المنزلية الكبيرة والصغيرة .

خامسًا الأجهزة المنزلية الكبيرة وتشمل البوتجازات وغسلات الأطباق والغسالات الفوإتمومتك، الثلاجات وأجهزة الديب فريز، الأجهزة الصغيرة أجهزة إعداد القهوة والخلاطات والعجانات والمقالي والتوستات أجهزة الميكروويف، الكاتل والعصارات،وغيرها الكثير.

سادسًا : أجهزة للاب توب واكسسوراتها وأجهزة المحمول والكاميرات والساعات الذكية وأجهزة التابلت، مع برامج ضد التجسس ونقل للبيانات بكل أمان وسهولة وحماية وأمان أثناء التصفح وقطع غيار متوفرة وأصلية وضمان ضد الكسر وجهاز بديل مؤقت .

بإمكانك الشراء بالتقسيط من تسهيل للتمويل وتصل على الموافقة الفورية، للمقيمين بدون موافقة الكفيل أو تحويل الراتب مع فترات سداد مرنة ومتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بجانب العروض بإمكانك الحصول على قسطين مجانًا.

يقدم اكسترا مجموعة من العروض المتكاملة للخدمات التي تلبي كافة الاحتياجات، لتجهيزات والضمان والحماية والصيانة

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