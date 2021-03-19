نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض بنده على السلع المختلفة بأسعار تنافسية للأسبوع الثالث على التوالي في المقال التالي

عروض بنده الرائعة على السلع المختلفة تستمر في منح فرص رائعة للجميع لشراء المنتجات المختلفة بأسعار مخفضة بمناسبة قرب حلول شهر رمضان المبارك، فمع الأسبوع الأول من شهر شعبان تقوم أسواق بنده ببدء الأسبوع الثالث من عروضها الأسبوعية على السلع بأنواعها، حيث تعرض المجموعة تخفيضات رائعة على الجوالات ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات البقالة بالإضافة إلى الملابس وغيرها من البضائع المختلفة التي يتم عرضها باستمرار في جميع فروع هايبر بنده المنتشرة في المملكة العربية السعودية. عروض بنده الأسبوعية على المنتجات المتنوعة تابلت للأطفال الكاتيل بسعر 279 ريال بدلاً من 329 ريال.

سامسونج جالاكسي تاب أي 8 (2019) بسعر 529 ريال.

جوال جالاكسي تاب تي 515 أي 10 بسعر 825 ريال بدلاً من 1067 ريال.

قرص تخزين توشيبا بسعر 279 ريال بدلاً من 328 ريال 2Tb.

تابلت هواوي تي 3 رمادي بسعر 599 ريال بدلاً من 709 ريال.

تابلت لينوفو إم 8 بسعر 499 ريال بدلاً من 599 ريال. جوال الكاتيل 3 اكس الجيل الرابع بسعر 699 ريال.

أونور 9 أكس لايت بسعر 719 ريال.

لينوفو كي 12 بسعر 599 ريال بدلاً من 899 ريال.

طقم مناشف ثلاث قطع بسعر 34.95 ريال بدلاً من 59.95 ريال.

مناشف للوجه (30 × 30 سم) 6 قطع بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

تي شيرت بولو رجالي بسعر 14.95 ريال بدلاً من 21.95 ريال.



طقم جوارب نسائية قصيرة ثلاث قطع بسعر 8.95 ريال بدلاً من 14.95 ريال.

طقم جوارب بناتي 4 قطع بسعر 9.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

شبشب نسائي أو رجالي 7.95 ريال بدلاً من 16.95 ريال.

يعرض الآن في هايبر بنده كريستال سيرم للشعر إنيرجي 100 مل سعر الحبة 39.95 ريال بدلاً من 50.95 ريال.

كريم شعر إلفيف طول الأحلام 200 مل بسعر 22.95 ريال بدلاً من 28.95 ريال. لوشن العناية الأساسية فازلين 400 مل بسعر 15.95 ريال.

صندوق طماطم محلي (4.25/ 4.5 كيلو) بسعر 7.95 ريال.

مياه أروى (40 × 330 مل) بسعر 13.95 ريال بسعر 20.95 ريال.

زيت دوار الشمس مازولا ( 3 × 1.5 لتر) بسعر 28.95 ريال بدلاً من 43.95 ريال.

خلاط فيلبس 1.25 لتر بسعر 75 ريال بدلاً من 175 ريال.

طقم قدور كوركماز استرا 9 قطع بسعر 299 ريال بسعر 459 ريال.



مكرونة قودي (250/ 450/ 500 جرام) 3+3 بسعر 14.85 ريال بدلاً من 29.70 ريال.

سكر ناعم/ خشن الأسرة كيس 10 كيلو بسعر 19.95 ريال.

مياه أروى (40 × 330 مل) بسعر 13.95 ريال بدلاً من 20.95 ريال.

كريم الشعر ضد القشرة هيمالايا (140 مل) واحد+ واحد مجاناً بسعر 9.50 ريال بدلاً من 19 ريال. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده على السلع المختلفة بأسعار تنافسية للأسبوع الثالث على التوالي - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شوف عروض بنده على السلع المختلفة بأسعار تنافسية للأسبوع الثالث على التوالي على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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