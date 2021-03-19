مكون سحري لتنظيف البوتاجاز وتسليك العيون بدون مجهود والنتيجة فورية

هناك عدد كبير للغاية من ربات المنازل التي تقوم بالبحث عن مكون سحري لتنظيف البوتاجاز حتى تتمكن من إزالة الدهون والتخلص من الترسبات الناتجة عن الطهي اليومي، وذلك من خلال تكلفة قليلة للغاية ومجهود لا يكاد يذكر، حيث أن الدهون التي تتراكم على العيون في البوتاجاز تحترق مع الاستخدام المتكرر بدون تنظيف، مما يصعب من عملية التنظيف، ومن الممكن أن ينتج عنها انسداد في الغاز مع الوقت، ولكننا اليوم نقدم لكم أحد المكونات السهلة للغاية التي تساهم في تنيف العيون على الفور.

مكون سحري لتنظيف البوتاجاز

يعتبر المكون السحري لتنظيف البوتاجاز هو صودا الخبز أو البيكنج صودا، والتي يتم إضافة كمية من الماء إليها واستخدامها في مجموعة من الخطوات تتمثل في التالي:

تقليب كمية من البيكنج صودا مع الماء حتى تمتزج جيداً. يترك المزيج لمدة نصف ساعة جانباً حتى يتفاعل جيداً. يتم غمس اسفنجة في المزيج وتطبيقها على العيون المرغوب تنظيفها. تترك لبضع دقائق وبعدها تفرك جيداً وتغسل بالماء.

طريقة تنظيف عيون البوتجاز بالخل

يعتبر الخل من المكونات الطبيعية الفعالة للغاية في إزالة الدهون وتنظيف عيون البوتاجاز على وجه الخصوص، وذلك من خلال استخدام قطعة من القماش المبللة بالخل، ومسح عيون البوتاجاز بها جيداً، وتترك عليها للعديد من الدقائق ونعيد التجربة لنجد أن الدهون تم إزالتها على الفور وتم علاج مشكلة انسداد العين.

ملح الليمون لتنظيف عيون البوتاجاز

يعتبر ملح الليمون مكون قوي وفعال في التخلص من الدهون الصعبة، من خلال إضافة كوب من ملح الليمون إلى كمية وفيرة من الماء المغلي، ووضع العيون بها حتى تغلي تماماً ثم تترك طوال الليل وفي اليوم التالي نقوم بشطفها بالماء الساخن فقط.