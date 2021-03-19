نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أحدث عروض الجوالات الأسبوعية بالسعودية عروض رمضان في المقال التالي
عمر شويل - جدة أحدث عروض الجوالات الأسبوعية بالسعودية من أشهر الأسواق بالمملكة بأفضل الأسعار والخصومات، ونبدأ العروض من معارض الحداد هاتف سامسونج نوت 20 سعة 256 جيجا بايت ب 2،899 ريال، قسط ب 259 ريال، سامسونج نوت 20 ultra ب 4،299 ريال، قسط ب 376 ريال، اشتري أي نسخه ايفون 12 برو أو ماكس من معارض ايدي واحصل مجاناً غلى غطاء بولو تبدأ اسعار ايفون 12 برو من 4،699 ريال، و12 برو ماكس ب 5،199 ريال، Apple macbook pro 2020 ب 6،299 ريال، هاتف هواوي y9a ب 1،049 ريال.
أحدث عروض الجوالات الأسبوعية بالسعودية عروض رمضان
عروض رمضان من أسواق العثيم على الجوالات تشمل جوال ساميونج اى 12ب 629 ريال، ايفون برو 12 ماكس ب 4،899 ريال، جوالا لافا اتش بي ب 249 ريال، جوال نوكيا ب 209 ريال، سماعة بلوتوث ايربود دزني ب 85 ريال، تابلت سامسونج تي 515 ب 949 ريال.
عروض الجوالات الأسبوعية
هاتف سامسونج جلاكسي A51 ب 939 ريال، جلاكسي a21s ب 699 ريال، جلاكسي a12 ب585 ريال، جلاكسي A02 ب 419 ريال، جلاكسي تاب a7 ب 1،049 ريال، جلاكسي تاب a10.1 ب 818 ريال، تاب لينوفو ب 545 ريال، جلاكسي zfold2 ب 6،999 ريال، جلاكسي نوت 20 ب 3،799 ريال، جلاكسي s21 ultra ب 5،299 ريال.
عروض الجوالات من نستو
جوال ريلمي 7 اي سعة 128 جيجا بايت ب 899 ريال، هواوي واي 9 اي ب 1،049 ريال، هواوي واي 7 بي ب 649 ريال، ريلمي 7 برو ب 1،149 ريال، ريلمي 7 ب 999 ريال، موتوريلا جي 30 ب 799 ريال، لينوفو كي 12 نوت ب 599 ريال.
عروض الجوالات هايبر بنده
سامسونج أي 42 ب 1،399 ريال، سامسونج أي 51 ب 1،099 ريال، هواوي واي 8 بي ب 699 ريال، هواوي واي 7 اي ب 699 ريال، ابل أيفون 12 برو ماكس ب 4،899 ريال، سامسونج أي 2.أس ب 475 ريال، سماعات آبل بودس 2 شاحن عادي ب 519 ريال، سماعات آبل اير بودس برو ب 829 ريال.
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