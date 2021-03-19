نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر متى موعد عيد الأم 2021 وبداية ومظاهر الاحتفال به mother’s Day وأجمل عبارات التهئنة في المقال التالي

عمر شويل - جدة متى موعد عيد الأم 2021 ؛ في كل عام ينتظر الملايين قدوم هذا اليوم العظيم الذي يحتفلون به بعيد الأم، ولكن إحقاقًا للحق لا يمكن أن يكون للأم يومًا واحدًا للاحتفال بها، فهي تعتبر وقود الحياة والقلب النابض لها، ولكن قبل أن نتعرف على ما هو موعد عيد الأم هذا العام، حتى تبدأ التحضيرات ومظاهر الاحتفال، هيا بنا نتعرف على متى تأسس عيد الأم، ومن هو السبب الأول في الاحتفال به في مصر.

موعد عيد الأم 2021

في كل عام يحتفل جميع أنحاء العالم بعيد الأم، في يوم 21 من مارس، ويوافق اليوم هذا العام يوم الأحد، ومن الآن يبدأ الجميع في تحضير كيف يحتفلون بأمهاتهم، وما هي الهدايا التي يمكن القيام بشرائها، ولكن الأم والأب لا ينتظران أن تأتي لها بهدية أو باحتفال، يكفي أن تجد الرعاية والاهتمام من الأبناء، ويكفي أن ترى أمامها ثمار نجاحها وتعبها.

لذا احرصوا على أن ترسموا البهجة والسرور في قلوب أمهاتكم، واعلموا أن معكم أرث لا يقدم بثمن، وفوزوا دومًا برضاها تفوزون بكل ما تتمنوه، فالأم كنز عظيم لا يقدم بثمن.

نشأة وتأسيس عيد الأم mother’s Day

أول من احتفل بعيد الأم كانوا اليونانيون والذين كانوا يحتفلون به باسم آخر له، وهو (عيد كوبيلي)، وظل الاحتفال بعيد الأم قائم في عصر الحضارة الرومانية القديمة باسم عيد هيريا، إلى أن أصبح يعرف باسم عيد الأم في العصور الوسطى بالدول الأوروبية.

وفي عام 1872 اقترحت الكاتبة والمؤلفة جوليا وورد هاوي في الولايات المتحدة الأمريكية بتخصيص يومًا للاحتفال بالأم، وبالفعل كان لهذا الاقتراح صدى لدى الحكومة، وتم تخصيص يومًا يطلق عليه (عيد الأم)، وفي عام 1912 تم تخصيص هذا اليوم عطلة رسمية في أمريكا للاحتفال بجميع الأمهات.

أما عن وصول تلك الفكرة إلى مصر، وتخصيص يومًا للاحتفال بالأم كانت من نصيب الكاتب والمفكر (علي امين) الصحفي المشهور الذي أسس جريدة أخبار اليوم، والذي خصص في مقاله الفكرة التي تحث للاحتفال بعيد الأم، وبالفعل بعد كتابة الصحفيان (على أمين) ومصطفى أمين) في العمود الخاص بهما بالجريدة لقوا احتفاءً كبيرًا للفكرة، وقرروا من وقتها أن الاحتفال بالأم يكون عيدًا في يوم 21 من مارس كل عام.

عبارات التهنئه بعيد الأم 2021

أمي الغالية، أماه ياسر ألحاني ومصدرها ونبع قلبي إذا ما صرت ظمآنا يا نبضة في فؤاد الشعر ما عرفت غدراً.

لأجلك رسمت حرفي بضوء حبري..!! ونقشت حبك في جوف عمقي..!!

أمي هل أحكي عنك أكثر أم أكتفي بالقول بأنك ترجمة لكل ما هو جميل في حياتي؟

أنا وأخواتي نمتلك أماً بنكهة الجنة فيارب احفظها لنا.

رب اجعل أمي سيدة من سيدات أهل الجنة.

يا رب ارزق أمي أجمل مما نتمنى، وأكثر مما نتوقع، وأفضل مما تدعي.. وأسعد قلبها يا خالقي ليسعد قلبي بفرحتها.

عيد سعيد يا ست الحبايب وانتي بألف خير.

أمي مهما كانت نعم الدنيا من حولك جميلة تظل الأم هي الأجمل.

وفي الختام نذكر أن مناسبة عيد الأم من المناسبات التي يتم الاحتفال بها على المستوى العالمي، فالاحتفال به غير مقتصر على مكان واحد في العالم، فهذه المناسبة يترقبها العديد من الأشخاص، حتى يقوموا بتقدير الأمهات وتبادلها الهدايا التي تستحقها، مع العلم أن هدايا العالم لا تكفي التضحية التي تقدمها الأمهات لأولادها ولبيتها.