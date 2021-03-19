نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض العثيم الاسبوعية بتخفيضات شهر رمضان حتى 23 مارس 2021 في العثيم othaim في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض العثيم مول الاسبوعية مع تخفيضات شهر رمضان لهذا الأسبوع، والمستمرة حتى 23 مارس 2021 في كافة فروع العثيم othaim ، حيث تقدم أسواق العثيم خصومات على المواد الغذائية من بروتين حيواني، وفاكهة، وخضراوات، وأطعمة محفوظة، كما تجدون داخل العثيم مول تخفيضات على عروض الجوالات والإلكترونيات في السعودية.

عروض العثيم الاسبوعية بتخفيضات شهر رمضان حتى 23 مارس 2021 في العثيم othaim

عروض العثيم الاسبوعية في السعودية نقدمها لكم في التالي بتخفيضات كبيرة لشهر رمضان تستمر معكم حتى يوم الثلاثاء 23 مارس 2021، الموافق 10 شعبان 1442، كما تجدون لدى العثيم اون لاين و موقع العثيم تخفيضات على منتجات العناية بالبشرة والشعر، ومستحضرات الأطفال، ومستلزمات المطبخ في خصومات السعودية .

عروض العثيم

نعرض في التالي عروض العثيم الترويجية على اللحوم البلدي والمستوردة، حيث تجدون من بينها الطازج والمجمد بأسعار مناسبة:

كيلو لحم غنم سواكني بالعظم، بسعر 54.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم نعيمي بالعظم، بسعر 69.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي بالعظم، بسعر 34.95 ريال سعودي.

كيلو لحم حاشي طازج بدون عظم، بسعر 43.95 ريال سعودي.

كيلو لحم غنم روماني بالعظم، بسعر 42.95 ريال سعودي.

كيلو لحم عجل بلدي بالعظم، بسعر 35.95 ريال سعودي.

العثيم

فيما يلي عروض العثيم الرياض على افخاذ وسيقان الدجاج، والفيليه، والصدور:

سيقان دجاج فقيه كاملة مبرد 1000 جرام، بسعر 15.95 ريال سعودي.

دجاج فقيه كاملة مبرد طبق 1000 جرام، بسعر 14.75 ريال سعودي.

صدور دجاج فقيه مبرد طبق 1000 جرام، بسعر 17.25 ريال سعودي.

افخاذ دجاج فقيه مبرد 1000 جرام، بسعر 12.95 ريال سعودي.

أسواق العثيم

الخضراوات والفاكهة الطازجة نعرض لكم فيما يلي أسعارها في العثيم ماركت بخصومات حصرية:

كيلو تفاح أحمر، بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو بخاري حمراء، بسعر 8.95 ريال سعودي.

حبة اناناس، بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو مانجو تيمور، بسعر 11.95 ريال سعودي.

كيلو تفاح أخضر، بسعر 5.95 ريال سعودي.

كيلو عنب ابيض، بسعر 7.95 ريال سعودي.

عروض العثيم اليوم

استكمالًا لعرض خصومات اسواق العثيم نعرض لكم في السطور التالية تخفيضات العثيم على التمور بمختلف أنواعها:

عجينة تمر بسعر 5.95 ريال سعودي للعبوة.

تمر تمارا رشودية 1 كجم، بسعر 10.95 ريال سعودي للكيس.

تمر عجوة المدينة 1 كجم، بسعر 34.95 ريال سعودي للعبوة.

تمر خلاص الخرج 1 كجم، بسعر 9.95 ريال سعودي للعبوة.

تمر انتاج النخيل رطب سكري 1000 جرام، بسعر 11.95 ريال سعودي للعلبة.

قدمنا لكم تخفيضات العثيم ماركت في السعودية لهذا الأسبوع، وهذا على أسعار اللحوم، والدجاج، والفاكهة، والخضراوات بكافة أنواعها، حيث تستمر تخفيضات العثيم سوبر ماركت للجمهور حتى يوم 10 شعبان 1442 بمناسبة خضومات شهر رمضان المبارك.