نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أين تقع مدينة سكاكا الجوف في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقع مدينة سكاكا الجوف في الممكلة العربية السعودية في الركن الشمالي الغربي من الممكلة على حدود المملكة الأردنية الهاشمية وهي عاصمة مدينة الجوف وقد بلغ سكان المدينة وفقاً لآخر إحصائيات سنة 2010 حوالي 250,000 الف نسمة وسوف نقوم من خلال مقالنا بعرض بعض المعلومات عن هذه المدينة من تاريخها، وآثارها، والأنشطة الإقتصادية، ومناخ المدينة، والتعليم بها فتابعونا.

تاريخ مدينة سكاكا الجوف

مدينة سكاكا الجوف تقع على طريق القوافل التجارية القديمة التي كانت في رحلتي الشتاء والصيف من الجنوب الى الشمال مروراً ببلاد الشام وذلك الموقع أعطى لهذه المدينة تاريخاً من الأحداث التي شهدتها هذه الرحلات التجارية.

مناخ مدينة سكاكا الجوف

سكاكا من المدن الصحراوية الجافة حيث لا تهطل بها الأمطار إلا بمعدلات قليلة جداً حيث يبلغ مستوى الأمطار في المدينة على مدار العام 64 ملم ويعتبر شهر مايو في المدينة أكثر الشهور جفافاً حيث يكون معدل سقوط الأمطار خلال هذا الشهر 0 ملم تقريباً، ودرجة الحرارة داخل المدينة يكون متوسطها ما بين 22 درجة مئوية إلى 25 درجة مئوية، ويكون شهر يوليو هو أكثر الشهور سخونة حيث تصبح درجة الحرارة خلال هذا الشهر قرابة 32 درجة مئوية وتعتبر درجة ممتازة جداً بالنسبة لباقي المدن في المملكة العربية السعودية، ويكون الحد الأدنى لدرجة الحرارة فيها قرابة 10 درجة مئوية وذلك خلال شهر يناير.

تطور التعليم داخل مدينة سكاكا الجوف

تهتم المملكة العربية السعودية بنظام التعليم في جميع أرجاء البلاد وسوف نوضح مستوى التعليم داخل مدينة سكاكا حيث يوجد بالمدينة العديد من المدار الحكومية والخاصة، كما يوجد بها جامعة سكاكا الجوف التي تساهم بشكل كبير جداً في التقدم العلمي والثقافي والاجتماعي والفكري داخل المدينة، كما يوجد بالمدينة عدد ثلاثة مدارس باللغة الإنجليزية.

الآثار والأماكن السياحية في سكاكا