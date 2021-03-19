نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض أسواق العثيم الجديدة مارس 2021 بمناسبة عيد الأم في المقال التالي

عمر شويل - جدة تابع عروض أسواق العثيم الجديدة مارس 2021 من خلال موقعنا الآن حيث قدمت شركة أسواق العثيم مجموعة كبيرة من التخفيضات بمناسبة اقتراب شهر رمضان الكريم غير أنه من المعتاد أن العثيم يقدم مجلة عروض وتخفيضات أسبوعية طوال العام ومن هنا نتعرف سوياً على العروض الإضافية التي تقدمها أسواق العثيم داخل المملكة العربية السعودية هذا الأسبوع.

عروض أسواق العثيم مارس 2021

قدمت أسواق العثيم مجلة عروض من يوم 10 مارس لتمتد العروض إلى يوم 16 مارس وتحتوي على العديد من العروض الخاصة بكافة السلع التي يحتاجها الفرد والأسرة ككل، والجدير بالذكر أن أسواق العثيم لها العديد من الفروع لتغطية احتياجات كافة المدن داخل السعودية مثل الرياض والدمام والمدينة المنورة وغيرها.

ويقدم العثيم بالإضافة إلى عروض السلع الغذائية بعض العروض الإضافية على التمر والمكسرات والجبن واللحوم وكافة المنتجات التي تفضلها الأسرة لشهر رمضان المبارك فالكثير من الأسر تفضل شراء احتياجاتها قبل الشهر الفضيل بفترة كي لا يحدث ازدحام داخل الأسواق قبل رمضان بأيام.

مجلة عروض العثيم للأسبوع الثالث من مارس

وغطت عروض المنتجات كافة الاحتياجات الأساسية من سلع ولحوم وأدوات منزلية ومنتجات العناية الشخصية ومنتجات الأطفال لتوفير كافة احتياجات الأسرة في مكانٍ واحد.

ومن هذه العروض:

أرز بسمتي سيلا هندي وزن عشرة كيلوجرام بسعر 54.95 ريال سعودي.

عبوة جبنة بوك الشهيرة بوزن 910 جم بسعر 19.95 ريال سعودي بدلاً من 29.95 ريال سعودي.

أما عروض اللحم فكان سعر كيلو اللحم العجل البلدي 34.95 ريال سعودي أما سعر كيلو اللحم العجل الباكستاني 25.95 ريال سعودي أما اللحم المفروم البرازيلي مجمد بسعر 22.95 ريال سعودي.

تغطي أسواق العثيم كافة احتياجات الأسرة وتقدم العديد من السلع من كافة الأنواع لتتناسب مع ميزانية الجميع وترضي كافة الأذواق.

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