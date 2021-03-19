شوف عروض بنده في شهر الخير 1442

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نقدم لكم عروض بنده في شهر الخير، مع اقتراب شهر الخير أعلنت شركة بنده أو هايبر بنده في المملكة العربية السعودية عن أقوى عروض شهر رمضان على جميع الأجهزة المنزلية وعلى جميع ماركات الأجهزة الكهربائية المختلفة، وعلى كل ما يلزم المطبخ العصري بأقل الأسعار، يسري العرض من يوم الأربعاء 4 شعبان وحتى الثلاثاء 10 شعبان 1442 هـ أو حتى نفاذ الكمية. عروض هايبر بنده: عرض هايبر بنده على طقم أواني طبخ جرانيت مع غطاء زجاجي أو معدني مستر كوك بسعر 339 ريال سعودي بدلاً من 488 ريال سعودي.

عرض على طقم كدور فابريني بسعر 99 بدلاً من سعر 136 ريال سعودي.

عرض بنده على مقلاة أسترا سعة 1.5 لتر بسعر 49 ريال سعودي بدلاً من سعر 72 ريال سعودي، وسعة 4 لتر بسعر 79 ريال سعودي بدلاً من 113 ريال سعودي.

عرض على مقلاة غير لاصقة مستر كوك حجم 26 سم بسعر 45 ريال بدلاً من 60 ريال سعودي، وحجم 28 سم بسعر 49 بدلاً من 65 ريال سعودي، وحجم 30 سم بسعر 55 بدلاً من 72 ريال سعودي، وحجم 32 سم بسعر 59 بدلاً من 76 ريال سعودي.

عرض بنده على قدر كوركماز استرا بسعر 95 بدلاً من سعر 131 ريال سعودي.

عرض على كاسات شاي باسباتشي عدد 12 بسعر 10 ريال سعودي بدلاً من سعر 17 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على طقم كاسات شاي باسباتشي عدد 6 بسعر 15 ريال بدلاً من 25 ريال سعودي.

عرض على حافظات مستطيلة أو مربعة الهلال عدد 4 بسعر 9 بدلاً ممن 15 ريال سعودي. عرض على ترمس ستانلس ستيل شاما سعة 2 لتر بسعر 85 ريال سعودي.

عرض على قدر ضغط ألومنيوم السيف سعة 7 لتر بسعر 99 بدلاً من 135 ريال سعودي، وسعة 11 لتر بسعر 139 بدلاً من سعر 183 ريال سعودي.

عرض شركة بنده على خلاط يدوي مولينكس 450 وات بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال سعودي.

عرض على خلاط كولين 350 وات بسعر 59 ريال بدلاً من سعر 109 ريال سعودي.

عرض هايبر بنده على خلاط يدوي كليك أون 450 وات بسعر 99 ريال سعودي بدلاً من 159 ريال سعودي.

عرض الهايبر على محضرة طعام جيباس 10×1 بسعر 239 ريال سعودي بدلاً من سعر 339 ريال سعودي.

عرض بنده على محضرة طعام مولينكس بسعر 179 ريال سعودي بدلاً من سعر 399 ريال سعودي.

عرض على خلاط يدوي مولينكس بسعر 89 ريال سعودي بدلاً من سعر 149 ريال سعودي. الوسوم عمر شويل - جدة عروض بنده في شهر الخير 1442 - ثقفني error: سوف يتم التبليغ عن أي مقال مسروق من موقعنا

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