أجمل وأفضل مسجات وعبارات لعيد الأم روعة وجميلة جداً جداً

أجمل وأفضل مسجات وعبارات لعيد الأم ، يعتبر الأم هي منبع الحنان، ومصدر السعادة، والحياة ،الأم جنة ،يحتفل الوطن العربي بيوم عيد الأم لأني الأم مصدر كل شيء في حياتنا اليومية، والمستقبلية ،يعتراليوم هذا من اهم الأيام، ويقوم كل أنسان بتقديم الهداية والكلام الجميل ألي الأم لأني الأم هي مصدر الرزق والحنان والفرحة والدلع لو تكلم من اليوم ألي اخر يوم في عمري ما اقدر أوصف أهميه الأم في كل منزل سوف نتحدث ف مقالنا هذا عن أجمل وأفضل مسجات وعبارات لعيد الأم روعة وجميلة جدا.

أجمل المسجات عن عيد الام

كل عام وأنتي يامي بمليون خير الله يحفظها ويخليها تاج على راسي.

أحترت أهديكي ايه عمري ألي بحضنك ربيتيه ولا قلبي ألي علمتيه الحب ليكي.

أمي أحترت و الله أهديكي القلب الروح عمري ما يكفيكي قلت ما في جمل من اني ادعيلك ربنا يخليكي .

كل ما تمر سنة و يجي عيدك أدعي ربنا بالسنة الجاية تفضلي ليا وجنبي.

أمي حاسس اني السنة بتمر ببطئ وعيدك يجي بالسنة مرة و أنا عايز كل يوم يكون عيدك.

أحلى الأعياد عيدك وأروع القلوب قلبك وأنا جايبلك هدية ما تنفعش لغيرك.

أمي آنتي حبك عن جميع الناس يزين قلبي فرحه وسعادة.

بعتلك أجمل تهاني مع أجمل طير ينغلك ويقولك كل عام وإنتي بألف خير يلي بوجودك بينا علي طول ياجي الخير.

أفضل العبارات وأجمل الكلمات عن عيد الام

أجمل ثلاث نساء بالعالم ، امي وظلها وانعكاس مرأتها . يكفينيّ في هذا العالم الكئيب أن ٲحمل في داخلي دم أمي. مهما كآنت النعم جميلة تظل أنتي ياأمي أجملها. أهديك ذهب أنتِ أغلى من الذهب أهديك ورد أنتِ أحلى بهديك عمري وعليكِ ما يغلى، كل عام وأنتي بخير. لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكِ بالشكر عن كل ما قدمته لي في حياتي وكل شيء تفعلينه من أجل بقائنا. عيد أم سعيد، أنتِ امرأة مميزة في حياتي، أحبك دائمًا.

أقوى الرسائل عن عيد الام