شوف أقوي عروض بن داود الأسبوعية رمضان مبارك

أقوي عروض بن داود الأسبوعية تسوق الآن وأحصل السلع الأساسية بأسعار ممتازة، ومنها 3 لتر من زيت نور ب 19،95 ريال، 10 كيلو من أرز سيلا ب 61،95 ريال، برفيتو مكرونة ب 8،95 ريال، كيلو كوسة ب 3،95 ريال، أناناس ب 6،95 ريال، كيلو من تفاح فوجي ب 4،95 ريال، أفندي لبناني ب 19،95 ريال، ليمون كبير ب 4،95 ريال، بروكلي ب 7،95 ريال، فاصولياء خضراء ب 5،95 ريال، زنجبيل ب 5،95 ريال، 1+1 مناقيش زعتر مجانا، حمص أو بابا غنوج ب 9،95 ريال، كيك إنجليزي بالشوكولاتة ب 14،95 ريال، معجنات ميني ب 49،95 ريال، عجينة المطبق ب 14،95 ريال، عجينة سمبوسة ب 13،95 ريال، سنابل الخير ب 9،95 ريال، الوادي جبنة قريش ب 17،95 ريال.

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هنجار جبنة كريم ب 13،95 ريال، كاجو محمص صغير ب 49،95 ريال، هيل أمريكي جامبو ب 179،95 ريال، بيكان جوز عضوي ب 73،95 ريال، ممكدوس سوري ب 25،95 ريال، أسناد دقة مديني ب 15،95 ريال، زبيب أمريكي جامبو ب 21،95 ريال، استيك بقري برازيلي مبرد ب 51،95 ريال، توب سايد بقري برازيلي ب 39،95 ريال، كباب لحم بقري ب 36،95 ريال، برجر لحم ب 27،95 ريال، شاورما دجاج ب 19،95 ريال، كفته بقري ب 25،95 ريال.

عروض بن داود رمضان

قودي تونة لحم خفيف 2 حبة ب 8،95 ريال، تريفا قطر مقطع شرائح ب 9،95 ريال، قودي فول مدمس مقشور ب 9،95 ريال، لونا حليب مجفف ب 39،95 ريال، ذوق قهوة عربي ب 14،95 ريال، الرفاعي بقهوة تركية ب 15،50 ريال، على كافية فرنسي ب 15،95 ريال، شاي احمد 100 كيس ب 12،95 ريال، بروك بوند ريد ليبل ب 6،95 ريال، دريم ويب ب 8،95 ريال، العلالي ب 3،50 ريال، هينز ب 11،95 ريال، تريفا ورق عنب ب 11،95 ريال، قودي مكرونة القمح ب 3،95 ريال.