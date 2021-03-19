شوف عروض العثيم السعودية بمناسبة شهر رمضان 2021 وأقوي عروض السعودية الأسبوعية

عروض العثيم السعودية بمناسبة شهر رمضان 2021 إن هايبر ماركت العثيم من الأماكن المميزة في المملكة العربية السعودية يوفر العديد من الخصومات والعروض المميزة من العثيم على كافة الأجهزة الكهربائية والمنزلية والهواتف بالإضافة إلى المنتجات التي تحتاجها المنزل مثل المنظفات وغير ذلك، يمكن من خلال ذلك الاستفادة من العرض وتجهيز عروسة بكافة ما تحتاجه من أجهزة في المنزل في خلال فترة العرض.

عروض العثيم السعودية بمناسبة شهر رمضان 2021

يوفر العثيم أفضل العروض مميزة بمناسبة حلول الشهر رمضان الكريم ويوجد عليه تخفيضات فمن المهم الاستفادة بها:

خصومات العثيم نجد أن كيلو اللبن البرازيلي الذي يعتبر من أكثر الأنواع الجيدة في الاستخدام سعره أصبح 24.95 ريال سعودي.

نجد أن كيلو اللبن البرازيلي الذي يعتبر من أكثر الأنواع الجيدة في الاستخدام سعره أصبح 24.95 ريال سعودي. التين المجفف وهو الأكثر استخداماً دائماً في شهر رمضان ذات الوزن 200 جرام أصبح سعره خمسه ونصف ريال سعودي.

الأرز البسمتي وزنه 10 كيلو جرام بعد الخصم 49.95 ريال سعودي.

الحليب المستخدم المجفف وهو كامل الدسم تم خصم من سعره الأصلي حوالي 16 ريال سعودي ليصبح سعر بعد الخصم 43.95 ريال سعودي.

بينما كاكاو البودره وزن 270 جرام سعره 18 بدلاً من 20 ريال سعودي.

العروض أيضاً على اللوز والزبيب وغيره من أطعم التحلية نجد أن سعر اللوز 29.95 ريال سعودي خلال شهر رمضان.

قمر الدين سعرة 7.25 ريال سعودي.

عروض أيضاً على منتجات السحور المستخدمة بشكل يومي نجد أن، اللانشون أمريكانا بقر بسعر 23.75 ريال للكيلو.

عروض على جبنه الفيتا فنجد أن 2 كيلو جبنة فيتا بسعر الكيلو الواحد.

بينها الجبنة البراميلي الحليب أبقار بسعر 20.95 ريال سعودي للكيلو الواحد.

الزيتون المحشي جزر أو فلفل أو ليمون، نجد أن كيلو الزيتون بسعر 17.95 ريال سعودي.

كيلو الزبدة هو 7.95 ريال.

المربى عليها عروض مثل مربى المشمش سعرها 10.95 ريال.

عرض الطرشى مختلف الأنواع سعر الكيلو منه 8.50 ريال.

عروض العثيم للمواد الغذائية

مثل علبة الشاى أو الشعرية أو على العلب مثل علبة كاكاو أو الفول أو الحليب، والتي من بينها:

عروض العثيم الأسبوعية زجاجة زيت الزيتون بسعر 12.50 ريال.

بعد الخصم اصبح سعر علبة ذرة من فيكتو هو 5.50 ريال سعودي.

كيلو الجبن الرومى بسعر 29.95 ريال سعودي.