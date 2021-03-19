نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة للأسبوع الأول من شهر شعبان 2021 في المقال التالي
أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة للأسبوع الأول من شهر شعبان 2021 ، فكما تعودنا من بنده أن تقدم لنا عروض ليس لها مثيل، وأسعار قيمة في جميع فروعها في المملكة العربية السعودية، لتنال على رضا عملائها لما تقدمه من مزايا، وخصومات هائلة سواء على السلع الغائية أو الأجهزة الكهربائية والهواتف الذكية إلخ، تحت شعار هايبر بنده برمضان نهنيك، وبأسعارنا نرضيك، وتتمني للجميع سنة سعيدة.
أقوى عروض بنده الأسبوعية على الأجهزة الكهربائية
تقدم بنده أقوى عروضها على الأجهزة الكهربائية للأسبوع الأول من شهر شعبان، وخصومات هائلة أيضاً بمناسبة عيد الأم.
- خلاط يدوي مولينكس، بقوة 450 وات، بسعر 89 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.
- خلاط كولين 350 وات، بسعر 59 ريال بدلاً من 109 ريال سعودي.
- خلاط يدوي كليك أون، بقوة 450 وات، بسعر 99 ريال بدلاً من 159 ريال سعودي.
- محضرة طعام جيباس، 10 في 1، بسعر 239 ريال بدلاً من 339 ريال سعودي.
- محضرة طعام مولينكس، بسعر 179 ريال بدلاً من 399 ريال سعودي.
- خلاط يدوي مولينكس، بسعر 89 ريال بدلاً من 149 ريال سعودي.
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- عصارة كينوود، بسعر 89 ريال بدلاً من 135 ريال سعودي.
- قطاعة مولينكس، بسعر 129 ريال بدلاً من 209 ريال سعودي.
- فرامة لحم كليك أون ، بقوة 500 وات، بسعر 99 ريال بدلاً من 155 ريال سعودي.
- غلاية ستانلس ستيل كولين، بمساحة 1.8 لتر، بسعر 29 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.
- غلاية كهربائية ستانلس ستيل تيفال، بسعر 129 ريال بدلاً من 189 ريال سعودي.
- غلاية زجاجية جيباس، بمساحة 1.8 لتر، بسعر 55 ريال بدلاً من 79 ريال سعودي.
- عصارة مولينكس، بقوة 350 وات، بسعر 149 ريال بدلاً من 279 ريال سعودي.
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أقوي تخفيضات هايبر بنده الأسبوعية على الأجهزة المنزلية في شهر شعبان
تقدم بنده تخفيضات وخصومات كبيرة على الأجهزة المنزلية بمناسبة أول أسبوع من شهر شعبان.
- طقم أواني طبخ جرانيت مع غطاء زجاجي أو معدني مستر كوك، بسعر 339 ريال بدلاً من 488 ريال سعودي.
- طقم قدور فابريني، ثلاث قطع بسعر 99 ريال بدلاً من 136 ريال سعودي.
- طقم قدور
- مقلاة أسترا 1.5 لتر، (20 × 5 سم)، بسعر 49 ريال بدلاً من 72 ريال سعودي.
- مقلاة أسترا 4 لتر، (26 × 6.5 سم)، بسعر 79 ريال بدلاً من 113 ريال سعودي.
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- مقلاة غير لاصقة مستر كوك (26 سم)، بسعر 45 ريال بدلاً من 60 ريال سعودي.
- مقلاة غير لاصقة مستر كوك (28 سم)، بسعر 49 ريال بدلاً من 65 ريال سعودي.
- مقلاة غير لاصقة مستر كوك (30 سم)، بسعر 55 ريال بدلاً من 72 ريال سعودي.
- مقلاة غير لاصقة مستر كوك (32 سم)، بسعر 59 ريال بدلاً من 76 ريال سعودي.
- قدر كوركماز استرا، بسعر 95 ريال بدلاً من 131 ريال سعودي.
- كاسات شاي باسباتشي، 12 قطعة، بسعر 10ريال بدلاً من 17 ريال سعودي.
- طقم كاسات شاي باسباتشي، 6 قطع بسعر 15 ريال بدلاً من 25 ريال سعودي.
- طقم حافظات مستطيلة أو مربعة الهلال، 4 قطع بسعر 9 ريال بدلاً من 15 ريال.
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