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سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك

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محمد أحمد 0 تبليغ

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عمر شويل - جدة سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك - ثقفني

سحب جديد مرتقب من مسابقة الحلم هو الأكبر حتى الآن منذ انطلاق المسابقة في ثوبها الجديد خلال العام الجاري، حيث ينتظر المشتكين إعلان موعد السحب على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي من جوائز الـ 3.5 مليون دولار، مع استمرار تقلي طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق المعروفة عبر إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لدولتك أو الاتصال على ذات الرقم بسعر دقيقة المحمول الدولية، مع العلم أن يتم تلقي طلبات الاشتراك على مدار اليوم، وفي حالة عدم تمكنك من الفوز بإحدى الجوائز يُمكنك معاودة الاشتراك والدخول في حساب الجوائز اللاحقة.

اشتراك مسابقة الحلم 2021

كما أصبح متاح الآن أيضًا الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تعبئة نموذج المسابقة المدرج في الموقع الإلكتروني للمسابقة، مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة وكتابة رقم الجوال الخاص بك مسبوقًا بالكود الدولي، وبعد الانتهاء يتم الضغط على كلم إرسال، أو الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم تثبيته على جوالك وإرسال الاشتراك من خلال البيانات الخاص بك عبر هذا التطبيق.

سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك

سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك

أرقام الاشتراك من جميع الدول

يوضح الجدول التالي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول وفق تعريفة الاتصال الدولية لكل مشغل ووفق كل عملة دولة على حدها:

أرقام الاشتراك من السعودية: سعر الدقيقة 5 ريال سعودي:

 

STC: 858888
Mobily: 650444
Zain: 755505
Virgin: 300300
Lebara: 313131

 

أرقام الاشتراك من المملكة الأردنية: سعر الدقيقة 70 قرشًا:

Zain: 94099
Orange: 94099
Umniah: 94099

أرقام الاشتراك من الإمارات: سعر الدقيقة 5.25 درهم:

etisalat: 5544
du: 3636

أرقام الاشتراك في المسابقة في البحرين: سعر الدقيقة 500 فلس:

Zain: 94000
Batelco: 94000
STC: 98885

أرقام الاتصال في المسابقة من دولة العراق: سعر الدقيقة 1200 دينار:

Asiacell: 2266
Korek: 2180
Zain: 2770

أرقام الاشتراك في المسابقة من الكويت: سعر الدقيقة 500 فلس

Zain: 4242
STC: 4242
Ooredoo: 4242

الاشتراك من المغرب: سعر الدقيقة 9 درهم:

Maroc Tel: 9669
Inwi: 9669
Orange: 9669

الاتصال من تونس سعر الدقيقة 1.44 دينار:

Tunisie telecom: 85819
Ooredoo: 85819
Orange: 85819

الاتصال من سوريا بسعر الدقيقة 75 ليرة:

Syriatel: 1565
MTN: 1555

الاشتراك من اليمن بسعر الدقيقة: 150 ريال:

MTN: 2622
Sabafon: 5222
Y Telecom: 8442
Yemen Mobile: 87602

سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك

سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك
السحب على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك

أو الاشتراك في الحلم من خلال الاتصال عبر الرقم الدولي الموحد على الأرقام التالية:

  • Thuraya (008821622775627)
  • Thuraya (008821610109)
  • Thuraya (008821622778021).

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سعد محمود

سعد محمود

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة و المكتوبة، واعمل في جمع ونشر الاخبار بكل التفاصيل وكل ما يخص الأحداث السياسية والفنية العالمية والمحلية والترجمة

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