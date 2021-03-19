نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك في المقال التالي
سحب جديد مرتقب من مسابقة الحلم هو الأكبر حتى الآن منذ انطلاق المسابقة في ثوبها الجديد خلال العام الجاري، حيث ينتظر المشتكين إعلان موعد السحب على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي من جوائز الـ 3.5 مليون دولار، مع استمرار تقلي طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق المعروفة عبر إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لدولتك أو الاتصال على ذات الرقم بسعر دقيقة المحمول الدولية، مع العلم أن يتم تلقي طلبات الاشتراك على مدار اليوم، وفي حالة عدم تمكنك من الفوز بإحدى الجوائز يُمكنك معاودة الاشتراك والدخول في حساب الجوائز اللاحقة.
اشتراك مسابقة الحلم 2021
كما أصبح متاح الآن أيضًا الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تعبئة نموذج المسابقة المدرج في الموقع الإلكتروني للمسابقة، مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة وكتابة رقم الجوال الخاص بك مسبوقًا بالكود الدولي، وبعد الانتهاء يتم الضغط على كلم إرسال، أو الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم تثبيته على جوالك وإرسال الاشتراك من خلال البيانات الخاص بك عبر هذا التطبيق.
أرقام الاشتراك من جميع الدول
يوضح الجدول التالي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول وفق تعريفة الاتصال الدولية لكل مشغل ووفق كل عملة دولة على حدها:
|أرقام الاشتراك من السعودية: سعر الدقيقة 5 ريال سعودي:
STC: 858888
|أرقام الاشتراك من المملكة الأردنية: سعر الدقيقة 70 قرشًا:
Zain: 94099
|أرقام الاشتراك من الإمارات: سعر الدقيقة 5.25 درهم:
etisalat: 5544
|أرقام الاشتراك في المسابقة في البحرين: سعر الدقيقة 500 فلس:
Zain: 94000
|أرقام الاتصال في المسابقة من دولة العراق: سعر الدقيقة 1200 دينار:
Asiacell: 2266
|أرقام الاشتراك في المسابقة من الكويت: سعر الدقيقة 500 فلس
Zain: 4242
|الاشتراك من المغرب: سعر الدقيقة 9 درهم:
Maroc Tel: 9669
|الاتصال من تونس سعر الدقيقة 1.44 دينار:
Tunisie telecom: 85819
|الاتصال من سوريا بسعر الدقيقة 75 ليرة:
Syriatel: 1565
|الاشتراك من اليمن بسعر الدقيقة: 150 ريال:
MTN: 2622
أو الاشتراك في الحلم من خلال الاتصال عبر الرقم الدولي الموحد على الأرقام التالية:
- Thuraya (008821622775627)
- Thuraya (008821610109)
- Thuraya (008821622778021).
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