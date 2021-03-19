سحب مسابقة الحلم على جائزة ربع مليون دولار وأرقام الاشتراك

سحب جديد مرتقب من مسابقة الحلم هو الأكبر حتى الآن منذ انطلاق المسابقة في ثوبها الجديد خلال العام الجاري، حيث ينتظر المشتكين إعلان موعد السحب على جائزة الـ 250 ألف دولار أمريكي من جوائز الـ 3.5 مليون دولار، مع استمرار تقلي طلبات الاشتراك من جميع الدول عبر الطرق المعروفة عبر إرسال رسالة نصية على الرقم المرادف لدولتك أو الاتصال على ذات الرقم بسعر دقيقة المحمول الدولية، مع العلم أن يتم تلقي طلبات الاشتراك على مدار اليوم، وفي حالة عدم تمكنك من الفوز بإحدى الجوائز يُمكنك معاودة الاشتراك والدخول في حساب الجوائز اللاحقة.

اشتراك مسابقة الحلم 2021

كما أصبح متاح الآن أيضًا الاشتراك في مسابقة الحلم من خلال تعبئة نموذج المسابقة المدرج في الموقع الإلكتروني للمسابقة، مع تسجيل كافة البيانات المطلوبة وكتابة رقم الجوال الخاص بك مسبوقًا بالكود الدولي، وبعد الانتهاء يتم الضغط على كلم إرسال، أو الاشتراك من خلال تحميل تطبيق حلم للهواتف الذكية ثم تثبيته على جوالك وإرسال الاشتراك من خلال البيانات الخاص بك عبر هذا التطبيق.

أرقام الاشتراك من جميع الدول

يوضح الجدول التالي أرقام الاشتراك في مسابقة الحلم من جميع الدول وفق تعريفة الاتصال الدولية لكل مشغل ووفق كل عملة دولة على حدها:

أرقام الاشتراك من السعودية: سعر الدقيقة 5 ريال سعودي: STC: 858888

Mobily: 650444

Zain: 755505

Virgin: 300300

Lebara: 313131 أرقام الاشتراك من المملكة الأردنية: سعر الدقيقة 70 قرشًا: Zain: 94099

Orange: 94099

Umniah: 94099 أرقام الاشتراك من الإمارات: سعر الدقيقة 5.25 درهم: etisalat: 5544

du: 3636 أرقام الاشتراك في المسابقة في البحرين: سعر الدقيقة 500 فلس: Zain: 94000

Batelco: 94000

STC: 98885 أرقام الاتصال في المسابقة من دولة العراق: سعر الدقيقة 1200 دينار: Asiacell: 2266

Korek: 2180

Zain: 2770 أرقام الاشتراك في المسابقة من الكويت: سعر الدقيقة 500 فلس Zain: 4242

STC: 4242

Ooredoo: 4242 الاشتراك من المغرب: سعر الدقيقة 9 درهم: Maroc Tel: 9669

Inwi: 9669

Orange: 9669 الاتصال من تونس سعر الدقيقة 1.44 دينار: Tunisie telecom: 85819

Ooredoo: 85819

Orange: 85819 الاتصال من سوريا بسعر الدقيقة 75 ليرة: Syriatel: 1565

MTN: 1555 الاشتراك من اليمن بسعر الدقيقة: 150 ريال: MTN: 2622

Sabafon: 5222

Y Telecom: 8442

Yemen Mobile: 87602

أو الاشتراك في الحلم من خلال الاتصال عبر الرقم الدولي الموحد على الأرقام التالية: