نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شوف عروض لولو الرياض الأسبوعية عروض رمضان خصومات تصل إلي 70 % في المقال التالي
عروض لولو الرياض الأسبوعية عروض رمضان ، لولو الرياض له العديد من العروض المميزة التي تجعل الجميع يقبلون على الشراء تتوافر لدى جميع المنتجات التي يحتاجها من منتجات غذائية، أجهزة منزلية، منظفات، وغير ذلك من الأمور الذي يحتاجها المنزل، يُقال أنه لولو ماركت أكبر هايبر ماركت في المملكة العربية السعودية نظراً لتعدد فروعه في كثير من المحافظات، فنجد أن له فروع في الإمارات، والبحرين، وعمان مما يجعله أكثر شهرة وأفضل العروض السعودية الأسبوعية.
عروض لولو الرياض الأسبوعية عروض رمضان
يتوافر عروض لولو العديد من العروض على كافة المنتجات التي يقوم بعرضها وخاصة في يوم القهوة يسمى مهرجان القهوة الذي يبدأ يوم 14 مارس وانتهى يوم 20 من الشهر الجاري:
- عروض لولو الرياض الأسبوعية فنجد أن هذه العروض المميزة للذين يحبون القهوة بشكل كبير العرض على ماكينات القهوة مثل ماكينة القهوة الاسبريسو تم تخفيض سعرها من 1399 ريال إلى 849 ريال.
- ماكينة القهوة الاسبريسو بالإضافة إلى كوب أسود أصبح سعرها بعد الخصم 599 ريال.
- بينما ماكينة القهوة التي تسمى ديلونجي تم خصم من سعرها الأصلي 60 ريال سعودي ليصبح سعرها بعد الخصم 390 ريال.
- بينما ماكينة القهوة ذات الاستخدام السريع والمنزلي بشكل يومي سعرها بسيط وهو 61 ريال بدلاً من 79 ريال، وهي تعتبر من الماكينات رخيصة الثمن جيدة الجودة والاستخدام وسريعة، يمكن شرائها في المنزل للاستخدام الشخصي أو أعطاها لشخص كهدية.
- بينما مطحنة القهوة التي تسمى بلاك أند ديكر تم خصم من سعرها الأصلي 10 ريال سعودي ليصبح سعرها بعد الخصم 109 ريال، وهي تستخدم في طحن البن في المنزل بشكل سهل وبسيط.
- يمكن شراء ماكينة القهوة الاسبريسو التي تحتوي على كوب آيروتشينو 3 أصبح سعرها في وقت الخصم بسعر 1129 ريال سعودي وهي ماكينة ذات شكل جذاب ورائع وتعطي قهوة مميزة.
- يمكن شراء ماكينة القهوة بلاك آند ديكر بسعر 189 ريال وتقديمها هدية، فهي ذات شكل جميل وجذاب وتاخذ جزء الصغير من المكان، وتعطي قهوة رائعة.
عروض لولو ماركت
- إذا كان المشتري من عشاق القهوه ويحب الكمية الكبيرة منها فنصحه بشراء روسيل ويز ماكينة القهوة بسعر 249 ريال بعد الخصم، وهي ذات مظهر جذاب وتحكم خارجي.
- متوفر أيضاً أثناء العروض من ماكينات القهوة ماكينة قهوة تسمى روسيل بسعر 249 ريال.
- توجد ماكينة أخرى من نسبريسو بسعر مميز بعد الخصم وصل سعرها 499 ريال أي أنه تم خصم 200 ريال سعودي.
- توجد ماكينات قهوة التي تستخدم في الكافيهات الكبيرة ذات جودة ممتازة وسريعة التحضير تسمى ديلونجي ماكينة اسبريسو بعد الخصم أصبح سعرها 2,289 ريال سعودي..
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