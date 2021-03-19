رسائل عيد الأم 2021 ومسجات وكلمات ورسائل مصورة تهنئة بمناسبة عيد الأم

عيد الأم هو العيد الذي يحتفل فيه العالم كله بالأم، حيث يكرم الأبناء الأمهات في هذا اليوم العظيم بعد التضحيات المستمرة والتي لا تتوقف وتقدمها الأمهات لأبنائها لكي يعيشوا في سعادة وراحة بال، فالأم لولا تقديرها وجهودها في تربية الأبناء لم يصل الأبناء للكثير من الأماكن المختلفة في المجتمع، فالأن رمز العطاء والتضحية والحب، ومع اقتراب عيد الأم سوف نوافيكم في هذا المقال رسائل عيد الأم.

رسائل عيد الأم 2021

كالمعتاد يحتفل العالم كله بعيد الحب في يوم 21 مارس من كل عام، ويتم الاحتفال بهذا العيد بطرق مختلفة ولها عادات وتقاليد تتبع في هذا اليوم، حيث يحضر الأبناء لهذا اليوم بالهدايا والحلويات وغيرهم، والرسائل التي يتم إرسالها للأمهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي ورسائل نصية عبر الهاتف المحمول، وهناك الكثير من الكلمات والمسجات التي تعبر عن حب الأبناء لأمهاتهم والتهنئة بمناسبة عيد الأم.

مسجات عيد الأم

أمي أنت البنك الذي نودع بداخله مخاوفنا وأحزاننا.

أنا فخورة بأنك أمي لأنكي تساعديني على النجاح ولا أحد يمكن لأن يحل مكانك في هذه الحياة أحبك كثيراً.

أمي لا أتصور الحياة بدونك فالعمر لا يحلو إلا بكي أدعي دوماً أن يحفظكي الله كل عام وأنتي بخير.

باقة ورد من حديقة قلبي، أنثرها بين كفيك وأقول لك بحبك يا أمي.

أمي أنا محظوظ لأن افضل صفاتي ورثتها عنكِ أنتي يا أميرتي.

لا يكفي عيد الأم بأن أعبر لكي بالشكر عن كل ما قدمتيه لك في حياتي وكل شيء تفعيله من أجل بقائنا.

رسائل تهنئة بعيد الأم

في هذا اليوم يمكن أن أقدم لكي الهدايا والزهور ولكن لا يوجد شيء في هذا الكون يمكن أن يظهر مدى حبي لكي عيد أم سعيد.

إلى المرأة الرائعة التي دائما ما تساعدني على تحقيق أحلامي عيد أم سعيد.

أحبك يا أمي وهمي في الدنيا رضاكِ يا أغلي من عرفت بعمري وحياتي.

أنا لي قلب لا يقسى ولي عقل لا ينسى ولي أم دونها لا أسوى.

أمي يا منارة طريقي ونور حياتي أسأل الله أن أراكِ قريباً بكل خير ويحفظك من كل شر.

رسائل مصورة عيد الأم